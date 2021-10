Un viejo cómic socialista destapa el objetivo real del bono cultural: «¿Quieres 300 eurazos? Vota al PSOE»

La cosa tiene su miga.

No se sabe realmente si es un tiro en el pie o que en el PSOE ya no distinguen la ficción de la realidad.

Lo apuntaba Vicente Vallés (Antena 3) en su informativo del 6 de octubre de 2021, cuando sospechaba que ese bono cultural impulsado por el Gobierno socialcomunista para los chavales que cumplan 18 años tenía un evidente propósito, estimular que votasen al PSOE:

Solo se podrán beneficiar de ese bono cultural los que cumplan 18 años, justo la edad de votar. A Podemos le parece muy bien esta medida, pero asegura que no es idea de Pedro Sánchez y de hecho la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció que ellos también habían pensado en poner en marcha este bono cultural. Lo que no han explicado Yolanda Díaz y Pedro Sánchez es por qué este bono cultural es solo para quienes cumplan 18 años y no para quienes tienen 17, 19 o 20 años. Para lo que no hay nuevas ayudas es para el precio de la luz, que sigue desbocado.