Pablo Casado: «Es puro peronismo dar un bono cultural de 400 euros para comprar votos»

La convención nacional le ha dado alas.

Pablo Casado, presidente del Partido Popular y líder de la oposición, asegura este 10 de octubre de 2021 en una entrevista al diario El Mundo, que tiene claro que su formación es la única alternativa al Gobierno Sánchez.

Pese a ser consciente de que tendrá que tener un respaldo de VOX, ya sea interno o, como sucede en la Comunidad de Madrid, externo, su meta es poder gobernar en solitario:

El presidente de los populares abre las puertas a miembros de otros partidos:

Pero se muestra reacio a la hora de dar nombres como es el caso de Juan Carlos Girauta, cada vez más próximo a las filas de Génova 13:

No es una cuestión de nombres. Todos son bienvenidos. Compartimos ideas y principios.

Igualmente, sobre las críticas recibidas por haber tenido en la convención a invitados condenados como Nicolás Sarkozy, Casado es contundente:

¿Y la señora Ribera puede seguir de vicepresidenta tras el caso Isofotón ? El PP tiene un compromiso nítido con la ejemplaridad y el Gobierno, no. Cada caso se puede explicar.

Casado tampoco elude la cuestión madrileña y la lucha por presidir el partido a nivel regional. Eso sí, todo son palabras de elogio para Isabel Díaz Ayuso y asegura que habla con ella a diario:

Está haciendo una gestión estupenda. Para mí es un orgullo que ahora todos vean bien esas apuestas que hice. Soy un firme defensor de las primarias. Que se presente quien quiera y que gane el mejor. Tendrá todo mi apoyo. Isabel es amiga mía desde hace 16 años y, si no hablamos, nos mensajeamos a diario.

Esgrime el argumento por que el no se adelanta el congreso para elegir al presidente del PP en Madrid:

Otros dos asuntos impulsados por PSOE-Unidas Podemos llaman la atención de Pablo Casado para atajarlos en cuanto llegue a La Moncloa: la nueva Ley de Vivienda y el bono cultural a los chavales que cumplan 18 años.

Para el mandamás del PP la nueva legislación en materia de vivienda tiene, a su juicio, varias inconstitucionalidades:

Entiende también que esas ayudas al alquiler para los jóvenes no son otra cosa que, nunca mejor dicho, comenzar la casa por el tejado:

Y sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2022, Casado sentencia con rotundidad que son insostenibles e irrealizables:

Son papel mojado, están completamente desfasados porque hasta el INE ha reducido las previsiones a la mitad. Calviño va a acabar como Solbes. Los presupuestos están admitiendo un déficit en tres años de 300.000 millones de euros, ¿eso quién lo paga? En vez de reducir en 60.000 millones el gasto improductivo, como proponemos nosotros, el Gobierno va a subir los impuestos en 80.000 millones de euros. No me cuadra que hayan metido 27.000 millones de euros de fondos europeos en el Presupuesto: nadie se cree que lo vayan a ejecutar. Esta gente no sabe nada de economía, nada.