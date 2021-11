Las 8 palabras de un profesor podemita de Derecho Constitucional contra el rey emérito que son carne de querella

El tipo debe estar encantado de haberse conocido a sí mismo.

El interfecto se llama Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, exletrado del Tribunal Constitucional y fuertemente vinculado a Unidas Podemos.

El sujeto en cuestión fue invitado a dar una charla en Córdoba, en un cónclave que llevaba como título ‘Horizonte republicano: crisis de la Monarquía, Lawfare y Profundización democrática’, en la que sacó a relucir toda una serie de ataques a la Casa Real y más en concreto hacia la figura de Juan Carlos I.

A pesar de que muchas injurias del calibre de las emitidas por Urías ya han tenido su consecuencia penal, el docente pisó el acelerador de sus invectivas contra el padre de Felipe VI:

A sabiendas de que sus palabras pudieran tener ulteriores consecuencias judiciales, Urías se vino arriba ante el auditorio que le escuchaba para redondear sus bravatas:

Esto se puede decir en público, no me van a hacer nada. Lo puedo decir aquí y os aseguro que no me van a denunciar ante la Fiscalía porque es tan evidente que se puede decir, lo podéis decir tranquilamente, que el rey Juan Carlos I es un ladrón. Y hacéis muy bien. El Rey roba.