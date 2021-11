Los pufos gastronómicos duplicados de Ábalos acabaron por indigestar al PSOE

Cuarta entrega de los escándalos que han acabado con la carrera ministerial de José Luis Ábalos.

La valerosa Ketty Garat publica este 6 de noviembre de 2021 en The Objective nuevas razones por las que el ya exministro de Transportes ha acabado en el más absoluto de los ostracismos.

En esta ocasión, el detonante fue las elevadas y, en algunos casos, duplicadas facturas que presentó en Ferraz para que se le abonasen los gastos generados en pantagruélicos almuerzos en restaurantes y hoteles de postín.

Ábalos era consciente de que determinados gastos no podía cargarlos al Ministerio de Transportes, así que optó por pasarle la factura al propio PSOE.

Posiblemente, como cuentan las fuentes consultadas por Garat, una o dos facturas de esa índole habrían podido pasar desapercibidas para quienes debían fiscalizar las cuentas del partido.

Pero Ábalos nunca se caracterizó por la moderación.

Tanto es así que cada vez que su jefe de seguridad y secretario, Koldo García, pasaba algún cargo en la sede de la calle Ferraz, la comidilla posterior en el partido estaba asegurada porque, además, lo esperpéntico era que Ábalos parecía poseer el don de la ubicuidad, estar en dos sitios a la vez:

Las secretarias encomendadas en poner orden en la contabilidad dieron la voz de alarma porque en las facturas que se pasaban se detectaron tickets duplicados y gastos de índole personal.

Sin embargo, a pesar de las evidencias, el entonces gerente de Ferraz, Mariano Moreno, se mantuvo silente y pasivo porque temía la reacción del también secretario de Organización y, de paso, también ganaba relevancia dentro del partido.

Eso sí, ese silencio cómplice tuvo ‘premio’, ya que también se marchó por el desagüe tras la remodelación emprendida por Pedro Sánchez en el PSOE

Sí es verdad que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez empezó a oler a podrido que el gerente llegase a protagonizar actos de campaña con los principales baluartes del PSOE y que hasta tomase parte en reuniones de la Ejecutiva:

Un gerente es un gerente y no da mítines ni aparece en las fotos oficiales.

Como dice un sabio refrán español, la avaricia acaba por romper el saco, y Ábalos llevó el aserto hasta las últimas consecuencias.

En el año 2020, el ministro de Transportes llegó a pasar facturas que prácticamente sumaban 9.000 euros en gastos.

Por mucho que el entonces gerente había hecho la vista gorda frente a los disparados cargos de Ábalos, ese montante ya no era posible justificarlo.

Según las fuentes consultadas por The Objective, apuntaron a la buena vida de Ábalos y su secretario, Koldo:

Esa cantidad pitó en la mesa de las secretarias. Hablamos de restaurantes, hoteles y algunos gastos que pasaba al partido y que no se los podía meter al Ministerio de Transportes.

Dado el escrupuloso sistema que se había establecido en Ferraz, que no se podían pasar hoteles por encima de una determinada cantidad y, de los 47 miembros de la Ejecutiva, la inmensa mayoría no pasaba ni un café, ya que eran ministros o parlamentarios autonómicos o nacionales y tenían sus propios gastos de representación y dietas, al gerente no le quedó otra que dar la voz de alarma.