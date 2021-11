El falso arrepentimiento de ‘pistolera’ García: pide disculpas a Almeida, pero no borra su tuit contra el alcalde

No es lo mismo predicar que dar trigo.

Y la ‘pistolera’ de Más Madrid, Mónica García demuestra que es una fiel seguidora de ese aserto.

La parlamentaria regional se vio envuelta en un achicharramiento en redes sociales por mor de un mensaje en Twitter en el que venía a responsabilizar al Ayuntamiento de Madrid, es decir a José Luis Martínez-Almeida del fatal atropello de una niña de seis años en el colegio Montealto del barrio de Mirasierra y que acabó con su vida:

Amén de que se llevó, insistimos, el correctivo de la comunidad tuitero, el propio regidor del Palacio de Cibeles contestó alto y claro a la líder de Más Madrid por politizar una desgracia como esa:

García, con cara de cordera degollada, apareció el viernes 5 de noviembre de 2021 en el programa ‘Más Vale Tarde’ (laSexta) para afirmar que se arrepentía de lo escrito y pedía disculpas al primer edil de la corporación capitalina:

Sin embargo, todo fachada, una mera ardid para salir al paso de las críticas que se había ganado a pulso porque, a estas alturas, prácticamente diez de la mañana del 7 de noviembre de 2021, el tuit contra el Ayuntamiento de Madrid sigue estando en su timeline.

Más de un tuitero le afeó, precisamente, esta conducta, ese doble juego de querer mostrarse arrepentida, pero manteniendo el mensaje inicial que desató toda la polémica:

Pero vamos a ver, Mónica, que no se pueden pedir disculpas por el tuit contra el Ayuntamiento de Madrid y, a la par, no borrarlo. Que ya estamos a 7 de noviembre y aún no has tenido los ovarios para proceder a su eliminación. No se puede soplar y sorber a la vez, maja. https://t.co/MPq0i8yxog

— Tertulianadastelevisivas (@Tertulianadast1) November 7, 2021