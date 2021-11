La frase con la que Lilith Verstrynge reconoce que los altos cargos de Podemos son unos zotes

No es lo mismo opinar que ponerse manos a la obra.

A la tropa de Unidas Podemos le pasa lo que a esos aficionados al fútbol, que creen tener la solución definitiva para los problemas, pero en el fondo, si se les pone al frente de un banquillo no darían pie con bola.

Algo así es lo que ha venido a reconocer la secretaria de Organización podemita, Lilith Verstrynge en una de las charletas de la universidad de otoño de la formación morada.

Según la política podemita, muchos de su partido están en los altos cargos gubernamentales sin saber, siquiera, cómo gestionar la ley más sencilla:

Lo vi bien cuando trabajé en la vicepresidencia segunda en asesoría parlamentaria cuando veía a los cargos políticos del PSOE. Yo he estudiado Políticas, Historia y todas estas carreras que están muy bien, son muy interesantes pero no te dan de comer. No enseñan cómo gestionar una ley.

Enfrente tenía una serie de altos funcionarios del Partido Socialista perfectamente formados todos. Eran abogados, habían estudiado Derecho Internacional, Derecho Hispanofrancés… y evidentemente sabían perfectamente dónde negociar la trampa de la ley, en qué punto o coma.