Odón Elorza vota en contra de un candidato del PP al TC y Twitter le recuerda lo obvio: «A ti te gusta otro Arnaldo, Otegi, el de la ETA»

Tiene bemoles el argumento utilizado por el diputado socialista.

Que Odón Elorza apele a motivos de conciencia para votar en contra de Enrique Arnaldo, uno de los candidatos propuestos por el PP para entrar a formar parte del Tribunal Constitucional, tiene su miga.

El socialista ha montado el pollo por este nombre, que al final ha salido adelante, pero en cambio nada tiene que decir ante los pactos que su propio partido, el PSOE, lleva suscribiendo con EH Bildu para que respalde los Presupuestos Generales del Estado y, de paso, mantenga a Pedro Sánchez en La Moncloa.

Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la q he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el q NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso.

— Odón Elorza (@odonelorza2011) November 11, 2021