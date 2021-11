Cayetana Álvarez de Toledo: «García Egea ejerce un mando testosterónico y perjudica a Casado»

La entrevista tiene miga.

No es sorpresa que Cayetana Álvarez de Toledo, parlamentaria del PP en el Congreso de los Diputados, cargue contra Teodoro García Egea, secretario general del partido de Génova 13.

Para la política conservadora, que acaba de sacar libro, ‘Políticamente indeseable’ (Ediciones B), el que fuera alcalde de Cieza (Murcia) se ha dedicado a maniobrar en el seno de la organización contra aquellos que se atrevían a alzar la voz y a recordarle al presidente, Pablo Casado, que había vericuetos por los que era mejor no seguir.

Por eso este 14 de noviembre de 2021, Álvarez de Toledo pasa factura a base de bien a García Egea.

Asegura que se está repitiendo en la persona de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, similar calvario por el que ella atravesó en 2020 cuando fue fulminada de la portavocía del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados:

Señala al secretario general del PP:

Es la sumisión a través de una acción testosterónica que va causando devastación interna. Esta forma de dirigir está causando profundo daño estructural a la organización. No es verdad que esta manera de dominar y someter al partido, de sojuzgar las estructuras, beneficie a Pablo Casado. Eso es falso, es una trampa retórica en la que el secretario general insiste. Lo que le hará llegar al poder es un reencuentro con la mayoría social.

La suya es una manera de entender la política a través del ordeno y mando más crudo y más brutal. Es el sometimiento de cualquier atisbo de sensibilidad, inteligencia, deliberación, debate y libertad. Expresiones que yo he oído y que ahora se reproducen en el caso de Ayuso como «esta va por libre», «es un verso suelto», «no acata la autoridad», son etiquetas lamentables que se aplican al normal ejercicio de la personalidad dentro de un partido político.

Cuenta la actitud que tuvo García Egea antes de ‘decapitar’ a un hombre de la confianza de Álvarez de Toledo como era Gabriel Elorriaga:

Quería un control total del grupo parlamentario, de las finanzas, nombramientos, posicionamientos; quería una portavoz florero, que tuviera intervenciones más o menos brillantes pero que no molestara en todo lo demás y yo no soy un florero en general ni pretendía ser una portavoz florero. Fue un derribo a cámara lenta, iniciado desde el primer minuto.

Fue algo profundamente desagradable que no había vivido jamás. Por el nivel de agresividad, de insensibilidad y de irracionalidad. Subrayo la irracionalidad porque en toda esta operación, como en la de Ayuso, hay un elemento de irracionalidad. Egea impuso una vigilancia soviética nacida de un pueril e injustificado afán de control absoluto. Practicó el mobbing, el bullying y el acoso impúdico a través de sus alfiles y los medios.

Subraya que el propio Casado le ha reconocido como le ha entregado todo el poder en el partido al secretario general:

Me lo reconoció y me asombró. Son palabras muy importantes y muy graves. Primero, porque no es la persona a la que hay que entregarle todo el poder y segundo, porque entregar todo el poder nunca es una buena idea. Es una frase que jamás pronunciaría Aznar respecto de Cascos, ni Rajoy sobre Acebes. Puede ser que fuera un puro subterfugio, una manera de eludir la responsabilidad, pero sigo creyendo en los liderazgos y en la responsabilidad del líder, así que cualquier decisión sobre mí, Ayuso o cualquier cosa en el partido es del número uno. Es el mínimo respeto que le debo al líder.