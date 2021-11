Encuesta: La guerra entre Casado y Ayuso aterroriza al 63% del electorado del PP

No hay más cera que la que arde.

Y el aserto deberían de aplicárselo hasta las últimas consecuencias en el Partido Popular.

La encuesta que este 14 de noviembre de 2021 lleva el diario El Mundo así lo aconseja.

Según el sondeo efectuado por Sigma Dos para el rotativo dirigido por Francisco Rosell, lo que está aconteciendo en la formación de Génova 13 a cuenta de la batalla por presidir el PP a nivel de Madrid está aterrorizando a sus propios votantes.

Existe un más que justificado pánico porque consideran los electores conservadores que esa pelea entre el tándem Pablo Casado-Teodoro García Egea con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no solo no va a traer beneficio alguno, sino que también puede cortar de raíz el ascenso demoscópico del propio Casado.

Los simpatizantes sondeados para esta encuesta publicada por El Mundo no alcanzan a entender por qué el PP se ha metido en una guerra que solo puede acabar con la formación resquebrajada y con La Moncloa alejándose del radar.

El 63% de los electores del partido de Génova 13 no alberga la menor duda de que a Pablo Casado le va a lastrar el rifirrafe con la presidenta madrileña y entiende que el crecimiento experimentado especialmente desde las elecciones del 4-M puede frenarse en seco.

Más de un encuestado definió la situación de una manera gráfica:

Esta guerra en el seno del PP es un tiro en el pie.

Solo un 30,4% de los votantes de la formación de la gaviota entiende que no habrá mayores consecuencias y que el PP, independientemente de esta pugna, seguirá creciendo.

Y si en la esfera de la masa electoral del PP el enfrentamiento por presidir el partido en Madrid provoca escalofríos, a nivel general, metiendo en el saco a votantes de otras fuerzas políticas, se ve con meridiana claridad que nada bueno puede salir de ese duelo a cara de perro entre Casado y Ayuso.

Para el 55,3% de los españoles esta pugna derivará en un parón de crecimiento de Casado, mientras que sólo el 26,3% considera que no. El 18,4%, no sabe o no contesta.

En cuanto a lo que piensan votantes de otras formaciones políticas, el 71% de votantes de Ciudadanos considera que la pugna de Madrid lastrará a Casado.

El 64% de los afines al PSOE y el 62% de los electores de VOX entienden que el PP se está equivocando.

Por contra, los más descreídos son aquellos que respaldan a Unidas Podemos. Sólo el 55% de ellos asegura que el PP se está zancadilleando a sí mismo en Madrid.