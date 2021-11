El País se escuda en «fuentes del PP» para no revelar quién está detrás de las amenazas contra Ayuso

Al César, lo que es del César.

Rosa Díez, la fundadora de Unión, Progreso y Democracia, metamorfoseada ahora en avezada analista política, ha dado un respingo esta mañana del 14 de noviembre de 2021 cuando ha leído con profusión la crónica que Elsa García de Blas se ha marcado en El País.

La pieza, referente al cónclave regional del PP en Castilla-La Mancha, en la localidad de Puertollano (Ciudad Real), es un compendio de amenazas más o menos veladas hacia Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, por su empeño en presidir a nivel autonómico la formación conservadora.

La periodista del diario de Pepa Bueno se escuda en el clásico «me lo han dicho fuentes del PP» para no tener que revelar quién o quiénes han lanzado tremendas amenazas.

Hay tres pasajes que dejan bien a las claras que El País opta por posicionarse con los contrarios a Ayuso dándoles esta riqueza tipográfica:

Una de las posibilidades chivadas por esas fuentes del PP a la redactora de El País pasa porque no se celebre el congreso y que Génova 13 tome el control a través de una gestora:

El PP llegaba al congreso de Puertollano tras dos semanas de incendio interno en una guerra que ha ido demasiado lejos en opinión de la mayoría de dirigentes. En el partido se extiende la interpretación de que a estas alturas ya no hay salida buena para nadie. El embate lanzado por Ayuso ha descolocado a la cúpula, cuya decisión de momento pasa solo por ganar tiempo mientras valora todas las posibilidades para que la presidenta de Madrid no se haga con el control del partido. Entre estas, según fuentes próximas a la dirección nacional, existe la posibilidad de que no se celebre el congreso del PP madrileño, porque Génova tome el control del partido a través de una gestora (ahora mismo hay una dirección provisional, que técnicamente no es una gestora) que se prolongue en el tiempo apelando al interés general de la formación.