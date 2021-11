Villacís se harta de la ‘tomadura de velo’ de Oltra a cuenta del hiyab y le calza un zasca glorioso

Ya lo dice el clásico, el que tiene boca, se equivoca.

Aunque en este caso se podría recurrir a otro tópico, el de que en boca cerrada, no entran moscas.

Y eso es lo que le ha sucedido a la ‘parlanchina’ Mónica Oltra que en ‘La Brújula’ (Onda Cero) le preguntaron por el hiyab usado por la ceutí Fátima Hamed, una de las integrantes en el acto de ‘Otras Políticas‘ celebrado el 13 de noviembre de 2021 en Valencia.

La vicepresidenta valenciana rechazó las críticas sobre que el uso de esa prenda rompiese el discurso feminista de las cinco participantes en ese evento que estuvo liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, la podemita Yolanda Díaz:

No voy a entrar en la simbología religiosa ni de género. Fátima Hamed lo respondió en el propio acto. Invito a que escuchen su respuesta. Planta cara a la extrema derecha en la asamblea de Ceuta. La gente que pontifica en un tweet diciendo quién puede ser feminista o no, le haría muchas más preguntas. Hay muchos símbolos de opresión en el mundo y solo nos preguntamos por ese.

Lo dantesco vino cuando hizo una comparación con otro tipo de complementos o con el hecho de estar maquillada:

No nos preguntamos por qué íbamos maquilladas o con tacón. Tener que pesar 45 kilos cuando mides 1,60 no lleva acaso al sufrimiento de muchas jóvenes. A las que obligan no les ponen un hiyab, les ponen un burka. Es una marca de género que a las niñas les pongan pendientes cuando nacen. Hay países en los que se puede elegir y otros en los que no. Esto es lo que diferencia países civilizados de los que no lo son»