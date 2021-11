Juanma Moreno emerge del Congreso del PP-A como el ganador de la pelea Teodoro-Ayuso

Es uno de los barones que con más claridad se ha expresado dentro del PP.

Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, ha dejado bien claro este fin de semana del 19-21 de noviembre de 2021 en el Congreso que el Partido Popular tenía a nivel autonómico en Granada, que con las peleas internas no se puede ir a ningún lado.

Tanto es así que el candidato a revalidar su cargo por cuatro años más en el Palacio de San Telmo ha conseguido dejar en un segundo plano la guerra abierta entre Teodoro García Egea e Isabel Díaz Ayuso.

Y eso que ni el secretario general de los populares ni la presidenta de la Comunidad de Madrid se lo pusieron fácil a Moreno Bonilla.

La primera quiso lanzarle un recado a Egea diciéndole al presidente andaluz que fuese él mismo:

El secretario general del PP recogió el guante y tardó solo 24 horas en responder a Ayuso:

Pero Moreno, que ya ha advertido de que esos rifirrafes solo provocan el pánico entre los votantes del PP, fue tajante durante su alocución el 20 de noviembre de 2021:

Este partido ha alcanzado sus mayores éxitos cuando no nos hemos distraído en asuntos internos que no entienden los ciudadanos. Dejémonos de enredos estériles que no interesan a nadie y centrémonos en los andaluces y en cambiar el pésimo gobierno de Pedro Sánchez.