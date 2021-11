Álvarez de Toledo sopapea a la alcaldesa de Barcelona: «Xenófoba y clasista»

Cortita y al pie.

Y además en español, como a buen seguro le habrá irritado a la lenguaraz alcaldesa de Barcelona.

Cayetana Álvarez de Toledo, parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, ha estado sencillamente soberbia y magistral a la hora de definir la última ‘boutade’ de Ada Colau.

La regidora de la Ciudad Condal, preguntada por la sentencia del Tribunal Supremo en la que se obliga a impartir en la escuela pública catalana un 25% de las horas en español, se ponía hecha un basilisco y mandaba a la escuela privada a los alumnos de esos padres que querían que se cumpliera la resolución judicial:

Mis hijos tienen 10 y 4 años y van a la escuela pública catalana donde la lengua vehicular es el catalán y hablan perfectamente el catalán y el castellano. Por tanto, insisto, no hay que politizar esto. Hay que hablar de datos y estos avalan que el modelo funciona, que garantiza el pleno dominio de los dos idiomas y no convertir en un problema lo que no lo es.

La política del Partido Popular no se cortaba un pelo y respondía de esta guisa a la primera edil de la capital catalana:

De hecho, Cayetana Álvarez de Toledo nunca se ha arrugado ante las imposiciones lingüísticas de los separatistas catalanes y de quienes le hacen el caldo gordo como es la podemita Ada Colau.

Y para muestra, lo que sucedió el 19 de noviembre de 2021 en el programa FAQS de TV3 cuando intentaron colocarle un pinganillo a la diputada de la formación de Pablo Casado:

Ustedes han decidido que esta entrevista se desarrolle en catalán y me han llamado muy amablemente del programa para preguntarme si necesitaba un pinganillo, y yo he explicado que no, espero entender prácticamente todo lo que usted me diga, pero entre españoles no utilizamos pinganillos, que sería como dar a entender que somos extranjeros entre nosotros o que el castellano es una lengua extranjera en Cataluña.

Y el castellano es la lengua común, y además, mayoritaria de Cataluña. Y hay una consideración más, que recojo en mi libro, de una entrevista que tuve con el periodista Basté: hablando de la importancia de la cordialidad. Cuando tenemos una lengua común, tenemos la posibilidad de comunicarnos de manera más fluida, pues es un gesto de cordialidad utilizarla, pero es verdad que el nacionalismo tiene una difícil relación con la cordialidad.

El pinganillo es muy importante porque es un símbolo de extranjería. La civilización es un proceso de comunicación con los demás, y las lenguas no deben ser utilizadas para levantar fronteras entre compatriotas, que usted y yo lo somos.