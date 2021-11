El escándalo de Begoña Gómez: comparte patrocinadores con adjudicatarios de Moncloa

No es el primer pufo que resuena por Moncloa y los mentideros políticos de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, que viene haciendo carrera pseudo política desde que es primera dama…

Lo cuenta magistralmente Francisco Mercado en EsDiario, dado que aparece una entidad, WAS (Women Action Sustainibility), de la que es socia Begoña Gómez, que recibe el apoyo de firmas que reciben contratos o ayudas del Ejecutivo. A saber: Descollan Hill and Knowlton, Schneider Electric, Basf y auditoras como KMPG y PwC. Incluso figura como colaboradora la estatal EFE.

Tremendo. Pero Mercado cuenta cómo se da la tesitura:

Begoña Gómez, cuya cátedra en la Complutense financia la Caixa y Reale Seguros, fichó meses atrás como socia de WAS, una entidad que declara no tener interés lucrativo alguno. Su web no registra cuentas ni datos económicos, pero sí una lista de colaboradores oficiales. Entre ellos figuran firmas que tienen una relación directa con el Gobierno de España durante el mandato de Sánchez.

Mucho dinero en adjudicaciones

La consultora KPMG, amén de dedicarse a captar fondos europeos, ha sido receptor de jugosos contratos del Gobierno del marido de la coautora del informe de WAS.

Esta auditora obtuvo una adjudicación de 2,1 millones de la entidad pública Red.es, dependiente de Asuntos Económicos, en abril de 2021. En septiembre, recibió otros 260.000 euros de Adif (Transportes) para monitorizar inversiones con fondos europeos, adjudicación financiada por la UE.

En julio de 2021, cosechó otros 500.000 euros de Asuntos Económicos por asesorar en el seguimiento de ayudas. En febrero de 2020, cosechó un contrato de 380.000 euros de Adif para implantar su plan estratégico. Un mes antes recibía otra adjudicación de Adif por 224.000 euros para otra consultoría.

Muchas de las firmas que patrocinan WAS tienen, además, contratos con Moncloa incluso por adjudicación directa sin rivales

Otra auditora, PwC, también colabora con WAS. Sus directivos han redactado alguno de sus informes de sostenibilidad. Fue multada en 2018 por irregularidades en su informe sobre el Banco Popular. La estatal Red.es le contrató dos años después por 200.000 euros y Educación por otros 390.000 euros.

Basf, firma colaboradora de WAS, tiene un claro nexo gubernamental: sus deudas registran once millones de ayudas recibidas de los ministerios de Industria y Ciencia. Hill and Knowlton, apoyo de la asociación de Begoña Gómez, no sólo es una empresa contratista del Gobierno de Sánchez (100.000 euros de Red.es en enero de 2020 para publicitar el segundo dividendo digital), sino la firma para la que trabajaba su actual secretario de Estado de comunicación, Francesc Vallés.