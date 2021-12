‘LevántateOK’ / Cárdenas se lo pasa en grande contando detalles jugosos de la CUP

El podcast despertador de éxito rotundo de Javier Cárdenas, Levántate OK (en OkDiario), ahora también en Periodista Digital cada día a las 7 de la mañana.

Y este extraño 7 de diciembre de 2021, partiendo por la mitad el Puente de la Constitución, el locutor no quiso dejar a su audiencia sin programa despertador y centró el tiro de su editorial, en esta ocasión, en sus ‘amigos’ de la CUP: los antisistema independentistas catalanes.

Y no se dejó llevar Cárdenas por el cabreo, sino que se lo pasó en grande a costa de estos diputados y sus seguidores:

La CUP es ese partido de zumbados, que hacen demostraciones de violencia callejera continuamente, y proponían que no hubiera Policía, porque dicen que si no hay Policía no habría delitos. Atento a los tarados. Lo que están diciendo de forma implícita es que la Policía provoca los delitos… Eso dice la CUP, que es lo más parecido a la kale borroka que tenemos en Cataluña.

Como la líder de la CUP, que se fue a Suiza, el país más capitalista de toda Europa y lo primero que hizo fue cortarse el pelo de antisistema. Que ese peluquero que se lo hace a todos se ha forrado. No se fue ni a Escocia ni a letonia, ¡a Suiza! Por eso estos a mí no me engañan, que engañen a los tontitos me da pena… ¿Cuál será su futuro cuando vayan a pedir un trabajo? Decir que queman contenedores, porque no saben hacer otra cosa.