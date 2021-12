Un histórico del PSOE aniquila a Sánchez: «Eres el secretario general más falaz y narcisista que ha habido en el partido»

Se marcha literalmente asqueado de este PSOE sometido por el yugo de Pedro Sánchez.

Enrique Pérez Romero, histórico militante del PSOE y vicesecretario general de Extremadura, se ha dado de baja del partido y lo ha hecho con una carta que no tiene desperdicio.

Para este socialista de pro resulta imposible seguir militando en unas siglas que, ahora mismo, lo único que producen son vergüenza y alega que él no quiere ser cómplice de la gestión sanchista tanto en el partido como en el Gobierno de España.

La misiva, enviada a El Diario Progresista, reza así:

Pérez Romero, que llevaba en el partido desde 2003, denuncia los desmanes cometidos por Sánchez en los cuatro años que lleva como secretario general del PSOE en su segunda etapa:

Asegura que el PSOE solo tiene dos tipos de militantes, quienes ya conocen la cara más traicionera de Sánchez y quienes aún la ignoran:

Enrique Pérez afirma, sin ningún género de dudas, que a Sánchez solo le ha importado su propia ambición:

El ya exvicesecretario general del PSOE extremeño asegura que él siempre fue muy crítico y un defensor a ultranza de la renovación, pero lamenta que con Sánchez sea imposible cualquier intercambio de ideas:

Enrique Pérez remarca las tres líneas rojas rebasadas por Sánchez y por las que ha decidido tomar las de Villadiego:

Tres han sido las líneas rojas que creía que nunca se podrían rebasar para que me tuviera que ir del PSOE. La primera, ética, es decir, la de hacerme cómplice con mi militancia de una gestión dañina no solo para las clases sociales que el PSOE dice representar, sino, en este caso, también para la convivencia de todo un país. La segunda, ideológica: la abierta apuesta liberal que supone toda tu gestión de Gobierno, y que hace indiferenciable al PSOE de lo que habría hecho Ciudadanos , o de lo que están haciendo otros partidos liberales europeos, incluso en muchas cosas de lo que haría el PP . La tercera línea roja, en relación con valores estrictamente democráticos y de Estado, fue el indulto a los independentistas catalanes, que no solo humilla a los españoles que tratan de construir una Cataluña leal a la convivencia y la legalidad, sino que además somete las necesidades de futuro de todo un país a tus intereses personales de continuidad en el Gobierno.

Insiste en que ahora mismo siente vergüenza de las siglas PSOE:

Así que sí, me tengo que ir del PSOE. Para no seguir pasando vergüenza, para no sentirme cómplice bajo ningún concepto de las nefastas consecuencias sociales y políticas de tu paso por Ferraz y por Moncloa, y para no seguir engañando a nadie, por activa ni por pasiva, con la posibilidad de que el partido recupere, durante tu mandato, el lugar en el que lo puso la militancia en 2017. Eso ya no ocurrirá. Me doy de baja para permanecer fiel a las ideas socialistas, por las que fueron represaliados, incluso con la muerte, algunos de mis antepasados. Solo podré volver al PSOE cuando tú hayas abandonado su dirección y cuando la huella del «generalato sanchista» haya desaparecido por completo, algo que no será fácil.