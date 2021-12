Macarena Olona: «El epitafio político de Marlaska rezará que fue un traidor»

Irá hasta el final.

Macarena Olona, portavoz adjunta de VOX en el Congreso de los Diputados, no tiene la menor duda de que aún queda mucho por esclarecer en la agresión que su partido recibió el 7 de abril de 2021 en el barrio madrileño de Vallecas.

Considera un escándalo la información avanzada por el diario El Debate sobre Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, por hurtar a los ciudadanos la identidad de los principales cabecillas que la emprendieron a golpes y palos contra los cargos y simpatizantes de VOX y contra la propia Policía Nacional.

Pero mucho más que ahora el juez en excedencia diga ahora que desconocía ese dato, a la par que se niega a ofrecer los informes de su departamento, de la Policía y de los datos trasladado al propio núcleo de Pedro Sánchez.

Olona, en una larga entrevista en El Debate asegura que:

A raíz de la investigación que ustedes han puesto en marcha, me han dado a mí el foco y la luz para continuarlo en el Congreso de los Diputados y a través del cañón que yo tengo a mi disposición, que es el artículo 7 del Reglamento, que me permite recabar cualesquiera informes y documentos en poder de la Administración. Formular esos mismos requerimientos que ustedes han hecho y donde hemos visto como última contestación del ministro, que ya está tan nervioso, que ha tenido que decir que no tenía constancia. Así, formular ese requerimiento a través del Congreso de los Diputados.