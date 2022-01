Se viraliza el colosal discurso de Buxadé (VOX) en Europa: «Dicen que no tenéis derecho a casaros y amar a vuestros hijos»

Un soberbio discurso del eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, se ha terminado por viralizar en el arranque de este 2022, varias semanas después de darse en el contexto de un debate en el Parlamento Europeo.

El diputado español hizo una crítica feroz del excesivo «progresismo» y sobre todo del multiculturalismo europeo, en aquella comparecencia del pasado día 14 de diciembre todavía de 2021.

Así se explicaba Buxadé:

«Desde este Parlamento os dicen que no tenéis derecho a lo que ellos tuvieron, no tenéis derecho al trabajo y debéis aceptar una inmigración masiva y desordenada que satura los estados de bienestar, no tenéis derecho a vuestra identidad nacional y debéis aceptar un multiculturalismo que está cambiando violentamente el paisaje de las ciudades por donde pasearon vuestros padres».