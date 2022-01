Troleo a Echenique por respaldar al edil comunista que llamó «carapolla» a Almeida

Tiene una habilidad innata para meterse en todos los jardines.

Pablo Echenique es de esos cargos públicos que no tiene filtros a la hora de expresarse en redes sociales.

Y, aprovechando la polémica surgida con Alberto Cubero, concejal comunista en el Ayuntamiento de Zaragoza, llamando «carapolla» al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el diputado podemita se lanzó al barro.

De hecho quiso justificar el insulto de ese político de Zaragoza en Común al regidor capitalino esgrimiendo que había pedido perdón.

Y, para redondear la jugada, añadía el hecho de que Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo habían arremetido, supuestamente, contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, y no se disculparon por ello.

Cayetana Álvarez de Toledo llama terrorista al padre de Pablo Iglesias y no pide perdón.

Pablo Casado llama felón y encubridor de pedófilos al Presidente del Gobierno y no pide perdón.

Ni que decir tiene que el troleo en Twitter fue magistral.

Y es que los tuiteros le recordaron la condena que se ganó por difamar a una persona asesinada. 80.000 euros de vellón a pagar solidariamente con Juanma del Olmo:

El delincuente y doble condenado sigue sin pedir perdón y sin cumplir la sentencia , la ley no va con la chusma de izquierdas pero tranquilos que nos dará clases de moralidad, gracias Echenique. pic.twitter.com/8i0BRECdzp

Pablo Echenique llama violador a un inocente. Le condenan. No pide perdón ni paga.

A ver cuándo pides perdón a la familia de la persona que acusaste en falso por una violación y que ni has leído la sentencia públicamente. ¿Has pagado ya con tu colega los 80000?

El presidente es felón porque ha traicionado, el padre de Iglesias es terrorista porque el mismo reconoce que fue del FRAP (grupo terrorista) pero el individuo repugnante Cubero no ha pedido perdón,lo ha hecho para poder insultar a Almeida con el viejo truco de «iba a decir».

Otros llaman violadores a los que no son…

Otros no pagan a sus trabajadores a la seguridad social…

Otros no pagan sus condenas…hay de Todo

— 🇪🇦VMLuse14🇪🇦 (@vlopuse) January 18, 2022