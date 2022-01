Otegi promociona a tres etarras el día que se cumplen los 27 años del asesinato de Gregorio Ordóñez

Está claro que Arnaldo Otegi no va a dejarse las pestañas en disimular.

El que fuera miembro de ETA no duda en hacer todo tipo de gestos para que Pedro Sánchez sepa de qué palo va.

Además lo hace con total impunidad, sabiendo que el líder socialista puede ni toserle porque los votos de EH Bildu cuentan, y mucho, para que el presidente del Gobierno socialcomunista siga en La Moncloa.

Y el líder de EH Bildu / Sortu no está por la labor de dejarse comer la tostada en cuestión de guiños hacia quienes hace pocos años aún empuñaban el arma, se ponían pasamontañas o se dedicaban a colocar bombas lapa en los bajos de los vehículos.

Así que viendo la estratagema del PNV de querer comprar la voluntad de los presos de ETA con beneficios penitenciarios, Otegi ha decidido que la mejor solución es recurrir a etarras ‘pata negra’ para que estén con él en la cúpula de Sortu.

Dicho en plata, un chantaje en toda regla.

Así las cosas, durante el congreso de la formación proetarra en Bilbao se ha optado por respaldar a Arkaitz Rodríguez en la secretaría general e incorporar a su dirección a David Plá y Elena Beloki.

El primero fue condenado por su pertenencia a ETA; Pla fue el último jefe de la banda terrorista y fue el encargado de leer el 20 de octubre de 2011 el anuncio del cese de los asesinatos; Beloki, por su parte, es una veterana de ETA, dirigió su actividad internacional y fue condenada a 13 años de cárcel.

Lo sangrante de todo es que estos ‘fichajes’ se producen coincidiendo con una de las fechas más recordadas en el colectivo de quienes sufrieron durante décadas la barbarie de ETA.

Se trata del 27 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez quien, a pocos meses de poder convertirse a buen seguro en alcalde de San Sebastián liderando el proyecto del Partido Popular, era abatido en un bar del casco viejo donostiarra.

Un 23 de enero de 1995 fue la triste fecha que se recuerda año tras año y que el partido de Otegi se ha encargado de hacerla más amarga con esas incorporaciones de miembros de ETA a la cúpula de Sortu.

La cuestión de fondo es que el partido abertzale no tiene el más mínimo atisbo de arrepentirse por lo que hizo ETA durante años.

Y en ese sentido el editorial del diario ABC es muy claro:

ETA no es el pasado de Sortu o de EH Bildu, sino su presente. Un presente muy activo porque entre una y otros hay una continuidad pública que debería merecer la marginación y el reproche unánimes. Pero no los hay porque la izquierda proetarra está en el proyecto político del PSOE, no en el ‘proyecto de país’, que la portavoz del Gobierno dice compartir con estos socios.

Arkaitz Rodríguez fue claro en noviembre de 2020: «Nosotros vamos a Madrid a tumbar el régimen». Es cierto que en el seno de este movimiento proetarra hay sectores –más del 20 por ciento de la militancia de Sortu– que apuestan por romper con la política de pactos que mantiene Otegi con el PSOE, pero esta discrepancia interna no hace bueno a Otegi, sino que explica la incorporación de personajes como Pla o Beloki. Son diferencias de táctica, pero no de estrategia para llegar a la independencia, mantener la confrontación, seguir legitimando el terrorismo y sacar a los presos de las cárceles. Sí, los socios de Sánchez.