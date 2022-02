Díaz Ayuso apoya a Andy y Lucas por negarse a ser contratados por la dictadura cubana

De vez en cuando sabemos que se mezcla la política con el mundo de la música, y lo hemos visto a base de bien en los últimos días de enero con la celebración del Benidorm Fest en España.

Pues en esta ocasión más de lo mismo, este 3 de febrero de 2022, porque el mítico dueto andaluz, Andy y Lucas, salían por redes sociales a contar algo de un concierto suyo nada más y nada menos que en Cuba:

«Soy Lucas, de Andy y Lucas, y hoy me despierto con la sorpresa de que se está haciendo noticia que vamos a Cuba a tocar en marzo, pero nosotros creíamos que era por medio de un promotor, no del Régimen. Lógicamente no apoyamos ningún régimen dictatorial ni gente que mete niños presos ni un pueblo que pasa hambre. Nosotros no vamos a ir».

«Lo sentimos mucho, lógicamente no vamos a ir para tapar parches. Así que que lo sepan, que no estamos a favor de ninguna dictadura, así que acudid en masa al concierto que tememos en Miami, que sé que por allí hay muchos cubanos, y esperemos que sea un concierto por la libertad, para cantar y para reír».