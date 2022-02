Un candidato del PSOE pisotea a las víctimas de ETA: «Hay que perdonar a los verdugos»

Dicen que toda persona en el mundo quiere tener su minuto de fama.

Y un tal Luis Briones, del PSOE para más señas, lo ha logrado.

Aunque más que cubrirse de gloria, se ha llenado hasta las orejas de la más podrida excrecencia.

Este individuo, que forma parte de la plancha electoral de Luis Tudanca para las elecciones del 13 de febrero de 2022 en Castilla y León, la montó a base de bien en un debate en La 8 Burgos de Castilla y León Televisión.

A Briones no se le ocurrió mejor idea que proclamar a los cuatro vientos que ya iba siendo hora de que en este país, en España, se procediera a un perdón universal de los verdugos.

Entre ellos, claro está, van metidos los que empuñaban pistolas, daban tiros en la nuca, ponían coches bomba y secuestraban a políticos, empresarios o al primero que se les cruzase por delante.

Dicho en plata, a los terroristas de ETA, esa misma banda que se llevó por delante a más de una docena de socialistas.

Todo se desencadenó con la intervención de Ángel Ibáñez, del Partido Popular, quien lanzó a la cara del socialista todos los incumplimientos de Pedro Sánchez respecto a sus líneas rojas sobre no pactar con comunistas y bilduetarras:

Me resulta curioso que me pregunte por los pactos con VOX. Usted ya no se acuerda de cuando Sánchez dijo que no dormiría por las noches si Pablo Iglesias estuviera en el Gobierno. Pues el hombre debe llevar ya muchos meses de insomnio. ¿Y recuerda las cinco negaciones de Sánchez a Bildu? Hoy ya sabemos quién le está aupando para conseguir los pactos en los Presupuestos. ¿Se considera afortunado de pertenecer a un partido que pacta con los asesinos de sus compañeros?