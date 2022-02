EN DIRECTO / Guerra en el PP: Pablo Casado se rinde y anunciará su dimisión hoy o mañana

Pablo Casado y Teodoro García Egea renunciarán en las próximas horas. Según confirman fuentes del PP a Periodista Digital, ambos comparecerán a lo largo del 22 de febrero para anunciar su renuncia a dirigir el PP.

Una decisión que llevará a que el partido quede en manos de una gestora de transición liderada por Ana Pastor, mientras que Alberto Núñez Feijóo llevará las riendas del partido hasta la celebración de un congreso extraordinario. Un proceso que cuenta con el apoyo de Isabel Díaz Ayuso.

El ‘ABC’ precisa que Casado medita con su círculo más íntimo la fórmula con la que comunicar su decisión, motivo por el que se está retrasando la convocatoria formal de la Junta Directiva Nacional anunciada para el próximo martes.

Es importante destacar que en el entorno de Casado niegan a Periodista Digital que vaya a dimitir la tarde de este martes, 22 de febrero, pero nada se puede ya descartar. Ya que lo que parece casi seguro es que su salida es cuestión de horas.

La tensión interna del PP no para de crecer. Fuentes ‘populares’ indican que Casado permanece encerrado en la séptima planta de Génova 13, con su menguante círculo íntimo desde el arranque de la mañana del lunes 21 de febrero. Se cree que en estos momentos, allí come (muy poco por cierto) y hasta dormita. Se da por seguro que a puerta cerrada, debate a estas horas con Egea y alguno mas, cómo oficializar su salida para no pasar mucha vergüenza.