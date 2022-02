La llegada de Feijóo convierte a González Pons en un valor en alza en el PP

Es uno de los grandes activos del Partido Popular.

Esteban González Pons vuelve a la primera línea de la política nacional de la mano de Alberto Núñez Feijóo para intentar recomponer la imagen de una formación que ahora mismo está hecha añicos.

El eurodiputado fue propuesto en la larga noche del 23 de febrero de 2022 como el presidente del comité organizador del Congreso del PP que tendrá lugar los días 2 y 3 de abril de 2022.

El político valenciano siempre ha sido una de las voces autorizadas en el seno de Génova 13, si bien su cometido en Bruselas le tenía algo apartado del día a día.

Por eso, ante el previsible nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del Partido Popular, una de las primeras maniobras es contar con responsables que faciliten ese período de transición en la fuerza conservadora.

De ahí que se apueste por González Pons para preparar con esmero la cita de abril y que el PP comience a poner la mirada en los objetivos más próximos.

El primero, qué duda cabe, las elecciones andaluzas que se llevarán a cabo a finales del presente curso de 2022.

El propio Pons, en una entrevista en el programa ‘Más de Uno’ (Onda Cero), confesaba con cierto pesar a Carlos Alsina que estaba sorprendido ante la sucesión de acontecimientos de los últimos días en el Partido Popular. Al mismo tiempo precisaba que lo que no tenía mucho sentido era perderse en una espiral de explicaciones:

No entiendo qué es lo que está pasando en el PP. Cuando hay cosas que no tienen explicación es mejor no explicarlas.