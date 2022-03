Casado se lame las heridas en público y Ayuso le responde brutalmente

Por fin reapareció Pablo Casado.

No se le veía desde el pasado miércoles 23 de febrero, en un breve pero intenso discurso en el Congreso de los Diputados, como parte de la sesión plenaria y de sus preguntas a Sánchez. Ejecutó entonces el presidente del PP una suerte de alegato de despedida después de unos días infernales de revuelta interna en el Partido Popular.

Ahora, este primero de marzo, ya con perspectiva y a sabiendas de que su mandato en el PP tiene fecha de caducidad, salió ante los medios para la convocatoria de un congreso extraordinario una vez finiquitada la aprobación pertinente por parte de la Junta Directiva Nacional.

«El PP pertenece a todos sus afiliados pero también es patrimonio de todos los españoles. Y por eso lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante estas semanas nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra democracia y que creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros».

Como parte de la Junta Directiva Nacional también tuvo turno de discurso Isabel Díaz Ayuso, una de las mencionadas indirectamente y entre líneas por Casado y, desde luego, una de las principales responsables de la implosión del PP.

La intervención de Ayuso fue, a diferencia de la de Casado, a puerta cerrada, pero en Periodista Digital hemos accedido a su contenido:

«El 4 de mayo lo teníamos todo. Una izquierda contra las cuerdas, desacreditada, despojada de los efectos de su propia propaganda, pero, sobre todo, un centro derecha ilusionado, convencido y fuerte. Pero da la sensación de que algunos pensaron más en protegerse por si llegaban momentos como este que en ser la verdadera alternativa a Sánchez».

«Y por eso estamos así en las encuestas. Lo que estaba pasando en la casa va mucho más allá de lo sucedido conmigo. Y por eso hay muchos afiliados y dirigentes agraviados por todo el país, a los que se les ha negado la voz si no se dejaban controlar por el mando, a los que se trataba como a intrusos en su propio partido».

«La Comunidad de Madrid, fuertemente castigada durante la 1ª ola y ante la inacción del gobierno, tuvo que hacer lo imposible para conseguir material con el que proteger a los sanitarios y salvar vidas. No nos gastamos el dinero del contribuyente en prostíbulos o mariscadas. Peleamos los cierres ilegales de Madrid, demostramos al país la clase de gobierno que tenemos».

«Mi consejo de gobierno jamás hizo otra cosa que actuar con rectitud y gran profesionalidad. Jamás benefició a ningún familiar y menos, mío. Ni familiar, ni amigo. No encontraréis un ejemplo que me desmienta. El contrato famoso, del que se ha estado hablando en cada redacción porque había una misión encargada desde esta casa para que se supiera fue un contrato ajeno a mí. Me enteré en la séptima planta de su existencia un año y medio más tarde. Jamás medié en él».