El precio que ERC pone a Sánchez por apoyar el envío de armas a Ucrania: un nuevo 1-O sin encarcelamientos

No es una sorpresa el chantaje porque se veía venir.

Si ya en julio de 2021 Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, adelantó a ojos de todo el mundo que él estaría dispuesto a repetir un referéndum como el del 1-O, ahora el de ERC encuentra un resquicio para lanzar su planteamiento.

Los independentistas, que no son tampoco amigos del envío de armas a Ucrania, han hallado un punto por el que poder hacer efectiva su reclamación.

Según la formación separatista, ella estaría dispuesta a dar su visto bueno a dotar con armamento a las tropas ucranianas a cambio de que el Gobierno Sánchez se comprometa a no encarcelar a nadie en un futuro referéndum secesionista.

Es decir, en la mente de Esquerra está llevar a cabo una nueva consulta, sacar de nuevo las urnas a la calle, pero con el aval de una garantía de Moncloa de que se podrá realizar la misma con total tranquilidad.

Tal y como señala Carlos Cuesta en Okdiario, ERC pretende blindarse ante unos hipotéticos encarcelamientos con esta sarta de justiciaciones:

Prosigue el escrito del grupo parlamentario de Gabriel Rufián esgrimiendo que:

En fecha 21 de junio de 2021, durante su 16 sesión, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) aprobó la Resolución 2381 (2021) ‘Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate‘, dirigida a las autoridades españolas y turcas.

Esa Resolución invita a todos los estados miembros a respetar la libertad de expresión y manifestación de políticos para así proteger el diálogo democrático. Una protección que se extiende hasta los pronunciamientos que puedan molestar o alarmar aquellos que no compartan las mismas ideas.