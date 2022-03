El plan de VOX contra el Gobierno que arranca el 19-M: «Los trabajadores de España empiezan a rebelarse»

VOX viene con un plan debajo del brazo desde hace años, como es evidente, y hasta el momento les ha ido saliendo a pedir de boca.

Especialmente su entrada en el Parlamento nacional en 2019 y en los regionales y municipales, así como entrando directamente en la formación de gobiernos -como el reciente caso de Castilla y León-, ha colocado al partido de Santiago Abascal en una nueva dimensión. Son una tercera fuerza muy poderosa en España, tienen capacidad de gestión y sobre todo, de movilización.

Y así lo han demostrado en otras ocasiones, convocando a los españoles a manifestarse. Como cuando la famosísima protesta de Colón de 2019 -en la que participaron también PP y Ciudadanos- o como la sonadísima manifestación en coches en mayo de 2020 por la penosa gestión de la pandemia del Ejecutivo Sánchez.

De este modo, este 19 de marzo de 2022 los líderes del partido VOX se han lanzado a pedir a los españoles que salgan a la calle, a las puertas de sus ayuntamientos, a protestar contra las abusivas subidas de la energía y por ende, de los precios de la vida: «Los trabajadores de España empiezan a rebelarse contra la brutal subida de precios». Todo apunta a que les saldrá muy bien:

De hecho este pasado miércoles 16 de marzo de 2022, el propio portavoz del grupo VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en su pregunta a la vicepresidenta Nadia Calviño, le metió el susto en el cuerpo con la manifestación ya a punto:

«Señora vicepresidenta, aunque a usted le cueste creerlo, hay vida más allá de los chiringuitos subvencionados que ustedes riegan… los feministas y los sindicatos… Pero eso no lo digo yo, esto lo dicen los españoles, que este domingo van a volver a salir a la calle por miles a protestar contra el alza de los precios. Vuelven a salir por sus ataques al sector primario, por los ataques de Pedro Sánchez al estilo de vida de los españoles. Y los españoles son comprensivos pero no son idiotas y está clarísimo que están hoy peor que hace cuatro años. Y mire, no, no es ni Franco, ni el virus ni Putin… ¡Es Pedro Sánchez!»