Estudiantes de ultraizquierda amenazan a Ortega Smith en la Complutense: «¡Fascista, estás en nuestra lista!»

Se veía venir.

El problema es que los convocantes de la protesta, sobrevenida en intento de trifulca, no contaban con el arrojo de Javier Ortega Smith.

El parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados ya sabía a lo que podía enfrentarse después de los intentos de la decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid para intentar censurar por todos los medios un acto del miembro de la formación de Santiago Abascal.

Cierto es que consiguió que se cancelara la conferencia prevista en el interior del edificio, pero no que Ortega Smith desistiera de acudir hasta la facultad para dar su mitin:

Evidentemente, estudiantes de extrema izquierda (y otros que ni siquiera están matriculados en la Universidad) se acercaron hasta el campus para arremeter contra Ortega Smith y forzarle a escapar de allí con el rabo entre las piernas.

Craso error.

Y eso que no faltaron varias intentonas de agresión aderezadas con toda clase de insultos y amenazas:

¡Fascista, estás en nuestra lista!, ¡fuera, fuera!, ¡vuestro odio no es libertad! y ¡no pasarán!

Pese a todo, el político de VOX no se arrugó ante las amenazas y dio su mitin. Asimismo, a los medios de comunicación que fueron a cubrir el acto les dijo claramente que a ellos les daba igual si daban su mensaje dentro o fuera de la facultad:

No importa. A los de VOX nos encanta la calle. Estamos acostumbrados. Siempre estamos con los agricultores, los ganaderos, los transportistas, con los españoles arruinados por el tarifazo eléctrico o los impuestos de Pedro Sánchez.

Nuestro objetivo es que los periodistas tengan a bien contarle a los españoles que en esta universidad no hay libertad. No se puede convocar una conferencia, hablar en libertad. Te encuentras a unos bandarras que te cierran el paso. Hemos visto a la decana escondida en su despacho. Cree que vienen las hordas fascistas, pero no sabe que las hordas comunistas las tiene en sus filas.