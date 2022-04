La pregunta clave de Alsina a Feijóo que el del PP despacha con acierto

Tras su éxito aplastante, con casi el 100% de los votos de los compromisarios en el Congreso extraordinario del Partido Popular celebrado en Sevilla el primer fin de semana de abril de 2022, Alberto Núñez Feijóo aparece en el panorama político convertido en el nuevo presidente de los azules.

Aunque la calma y la paz ya ha quedado sellada en Génova con la elección del nuevo líder, aún hay cuestiones pendientes por resolver como, por ejemplo, la presidencia de la Xunta de Galicia: ¿quién será el sucesor de Feijóo?; ¿cuándo renunciará a su cargo?

Esta fría mañana del 5 de abril de 2022, el gallego acudió al programa radiofónico ‘Más de uno’, de Onda Cero, y respondió a algunas de estas preguntas. Así, el presentador, Carlos Alsina, se dirigía a Núñez Feijóo para preguntarle sobre la fecha en la que tiene pensado dejar su cargo como presidente de la Xunta. El gallego, aunque no dijo un día exacto, sí que dio una pista:

Sin embargo, Alsina ponía el foco de atención a la cuestión que más suena alrededor de Feijóo estos días: ¿se convertirá en senador? De darse esto último, el gallego conseguiría un billete directo al Congreso de los Diputados y podría plantarle cara a Sánchez. En este sentido, Feijóo evitaba responder esta pregunta y, por ello, primero bromeó: «Sus preguntas son tipo test», expresó dirigiéndose al presentador. Y, seguidamente, explicaba que: «no me gusta tomar decisiones y no comentarlas en el foro correcto». Finalmente, de nuevo, le daba otra pista a Alsina: «No descarto ser senador».

El nuevo presidente del Partido Popular tiene que hacer frente a un reto que, desde luego, no es fácil: la oposición. De convertirse en senador, Feijóo empezaría a ejercer ya su labor de oposición con lo que ello conlleva: enfrentarse a los ‘podemitas’ y el resto de socios de Sánchez. A pesar de todo ello, el nuevo PP ya está demostrando que prefiere apostar por el bien de España, aunque eso suponga, en ocasiones tenderle la mano a Pedro Sánchez.

De hecho, respecto al compromiso de España con la OTAN, el cual quedó en ‘entredicho’ por culpa de los socios ‘podemitas’ de Sánchez, Feijóo mantiene que:

En un contexto de huelgas, manifestaciones, desabastecimiento y una pésima gestión económica de España, Núñez Feijóo entiende que es evidente que:

En relación a esto, el gallego le asegura a Carlos Alsina que:

«Las últimas medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al encarecimiento del precio de la energía son «un parche bastante importante».

El nuevo líder de los azules critica que «no hay ninguna política económica detrás de esas medidas». Y, además, Feijóo también aclara que:

«No comparto la política económica del Gobierno porque no funciona; no la puedo compartir porque no quiero llevar a mi país a la ruina».