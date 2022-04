La alcaldesa de Gijón (PSOE) la lía tras comparar a los hombres con animales

Tiene por norma crear polémica y rebozarse en la misma

Ana González, alcaldesa socialista de Gijón, revoluciona las redes sociales tras unas declaraciones que dio durante la mesa redonda Asturias con futuro feminista: diálogo contra la violencia sexual en un acto de partido.

No es la primera vez que se vuelve viral por lo que dice o como actúa. Ya ocurrió en agosto de 2021 cuando acabo con la Feria Taurina en Gijón por una polémica con el nombre de algunos toros.

A pesar de que la intervención se celebró en marzo de 2022, los comentarios de la socialista están creando polémica semanas más tarde en las redes sociales.

Cuando se habló sobre lo que pueden hacer los hombres para acabar con la prostitución, González afirmó hechos que deben quedar claro.

«Tienen un papel muy importante. Los hombres que acuden a la prostitución deben ser conscientes de que están cometiendo un delito. Tienen que convencerse de que es una violación contra los derechos de las mujeres. Si dan ese paso, todo será más fácil»

A pesar de decir cosas sensatas y que muchas personas habrían apoyado, más tarde, hizo comentarios bastante desafortunados.

Especialmente porque, dado el grado de influencia que tiene como alcaldesa, las formas no son las correctas. Ya no es que no sean las adecuadas, sino que todo lo coherente que pudo decir se ve reducido a cenizas si concluye faltando el respeto.

«Que yo, la verdad, sigo creyendo que no son animales, que son seres humanos. Sigo creyendo que no funcionan por instinto, que son racionales, tengo ese empeño, que no son pura explosión fisiológica descontrolada»

Además, buscó el apoyo de una doctora que también se encontraba en la mesa redonda, de manera irónica afirmó «tengo aquí a alguna médica, son así, ¿no? Son racionales…«. Como era de esperar estos comentarios han molestado a más de uno. Muchos se preguntan si dimitirá o cómo es posible que haya llegado a donde está.

Hay veces que es cierto que los políticos no están a la altura de lo que la ciudadanía espera de ellos .

La alcaldesa de Gijón es un claro ejemplo de ello

Lo que no llegaré a comprender nunca es como este tipo de perfil puede llegar a las instituciones. me hago cruces. https://t.co/vbieWnmHri — manel fdez del campo (@ttregalacticreg) April 6, 2022

Algunos opinan que estos comentarios lo único que hacen es que la oposición se beneficie. Aunque teniendo en cuenta que, a pesar de todas las meteduras de pata que está cometiendo el PSOE, todavía habrá personas que sigan votando al partido socialista por alguna extraña razón.

No sería sorprendente, pero sí paradójico, que en las próximas elecciones, los hombres siguieran votando a Ana González tras escuchar lo que opina sobre ellos.

Esta señora es la alcaldesa del PSOE de Gijón. Considera (o no) que los hombres somos seres humanos a duras penas. Y luego que si el auge de Vox y tal que es culpa del PP. pic.twitter.com/vmb4oP2Ggz — Pastrana (@JosPastr) April 5, 2022

No solo es criticada por hombres, sino también por mujeres, feministas, que no consideran que eso sea feminismo y que esos comentarios no son válidos.