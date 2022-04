El aviso de Ayuso tras la reunión entre Sánchez y Feijóo: «Si no hacemos oposición real, nos iremos por el barranco»

Alto y claro.

Isabel Díaz Ayuso, cada vez que habla, sabe poner a la perfección los puntos sobre las íes.

Y uno de los asuntos que no se le iba a pasar por alto en su apretada agenda por tierras navarras y alavesas el 8 de abril de 2022 fue la reunión que mantuvieron en La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Para la dirigente de la Comunidad de Madrid, vista la aviesa estrategia de ‘Falconetti‘, quien filtró al medio amigo, El País, los puntos que iba a plantearle al mandatario popular, está claro que no se puede ir con el socialista ni a buscar billetes de 500 euros.

De hecho lanzó un severo aviso:

Hay que ser oposición real al desastre que representa el Gobierno de España porque si no nos iremos todos por el barranco y yo me niego.

Ayuso subrayó que Feijóo acudió hasta el palacio monclovita con la mejor de las disposiciones para buscar una salida a la actual crisis que vive España.

Pero matizó al mismo tiempo que el presidente saliente de la Xunta de Galicia no es un recién llegado a la política y sabe que con él no se juega:

Feijóo, entre otras características, tiene enorme paciencia y tiene interés por buscar puntos de encuentro con quienes están ostentado ahora el poder en España, espero que por poco tiempo. Él no es nuevo en política y es hartamente consciente de que tenemos un presidente que miente por sistema, que lo único que hace es buscar una estrategia a corto plazo para mantenerse en el poder.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ve positivo mantener encuentros con todo el mundo, pero siempre que sea para beneficiar al conjunto de la ciudadanía y no por una cuestión de interés particular:

A mí me gusta hablar con todo el mundo y buscar alguna vez entendimiento, solo faltaba, pero no tengo por sistema perder el tiempo, ni negociar algo que a mí me pueda dar una imagen como buena gestora pero luego vender los intereses de los madrileños.