Lilith Verstrynge quiere una España de vagos: Así promueve la mediocridad desde el ‘aquelarre’ de Podemos

La mediocridad los consume.

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, se mostró a favor de la vagancia y en contra de la cultura del esfuerzo y la meritocracia en la Fiesta de la Primavera, el aquelarre del partido morado en el que mezclan conciertos, charlas y diferentes actividades para impulsar su agenda política e ideológica.

Y es que la hija de Jorge Verstrynge, auténtico gurú de Podemos y asesor del chavismo, asegura que de nada vale el esfuerzo porque “en función del entorno en el que naces no vas a estar en las mismas condiciones, ni vas a tener las mismas oportunidades”. Un punto de vista probablemente impulsado por el hecho de llegar a un cargo político por compartir vínculos de sangre con alguien con contactos.

“El mito de la meritocracia convierte los problemas colectivos en problemas individuales, pero no te cuentan que lo que importa no es tu esfuerzo, sino muy probablemente, tu código postal, tu entorno y tu capital cultural”, alega Verstrynge en su charla llamada ‘La batalla por el tiempo: El derecho a vivir mejor’.

Además, considera que la meritocracia y el esfuerzo son las causantes de una “fatiga estructural» y de «toda esa epidemia de ansiedad”. Y es que quien se ha labrado una carrera propia -entiéndase la ironía- se pone de ejemplo para demostrar que el trabajo crea enfermedades: “A mí el médico me dijo ‘tienes una enfermedad muy grave que se llama estrés’ (…) bienvenida a la secretaria de Organización, claro que tengo estrés”, le replica al sanitario.

Lilith Verstrynge dice que el esfuerzo no importa y la meritocracia no debería de existir. A Podemos hay que reconocerle que sabe de dónde viene, quiénes son sus integrantes, y quienes quieren que sean sus votantes. pic.twitter.com/VHFls0B53o — Toro Sentado (@ToroenReposo) May 23, 2022

En el sinsentido argumentativo, reconoce ser “una fumadora compulsiva” y “una persona muy nerviosa”, elementos clave para el desarrollo de la ansiedad. En la retahíla explica que “en realidad esto sale de la explotación laboral que está totalmente normalizada y que es ajena a los derechos laborales”. Aunque libra de responsabilidades a su empleador, “que conste que no se lo atribuyo a Podemos”, afirma con toda lógica quien alega sufrir de estrés laboral, a lo mejor para evitar un nuevo escándalo de explotación laboral dentro de la tolda morada, que ha visto como diversos dirigentes han sido denunciados por abusos laborales, siendo el caso más reciente el de la la exescolta de Irene Moreno.

Para la podemita no vale el empeño de las personas para progresar en la vida porque “el ascensor social no funciona” y asegura que “da igual el esfuerzo que haga y el compromiso que tenga” y es que “quien nace pobre, suele morir pobre”.

Aprovechando el TT que le habéis dedicado a un tema tan importante: sí. La meritocracia es un mito en auge en un mundo cada vez más desigual.

El mérito y el esfuerzo en la mayoría de los casos no son garantía siquiera de unas condiciones vitales mínimas. — Lilith Verstrynge (@MazelLilith) May 23, 2022

Según su teoría, la cultura laboral ha hecho que los trabajadores se sientan culpables por no rendir al máximo o por demostrar una supuesta falta de ambición. Explica que las personas se victimizan así mismas al sentir que “muchas veces no estoy rindiendo lo suficiente, debería rendir más y si no llego, es culpa mía porque no me he organizado”.

Sin embargo, no es nada nuevo que una charla de Verstrynge deje tantas ‘perlas’ que retraten las verdaderas intenciones de su partido o incluso, su incapacidad para gobernar, “Lo vi bien cuando trabajé en la vicepresidencia segunda en asesoría parlamentaria cuando veía a los cargos políticos del PSOE. Yo he estudiado Políticas, Historia y todas estas carreras que están muy bien, son muy interesantes pero no te dan de comer. No enseñan cómo gestionar una ley. Enfrente tenía una serie de altos funcionarios del Partido Socialista perfectamente formados todos. Eran abogados, habían estudiado Derecho Internacional, Derecho Hispanofrancés… y evidentemente sabían perfectamente dónde negociar la trampa de la ley, en qué punto o coma.”.

Tampoco es nada nuevo que la dirigente de Podemos avance tesis que darían risa sino fuera porque forma parte del partido de cogobierno, como la propuesta de “un fuerte escudo social y verde” para combatir la invasión de Vladimir Putín a Ucrania.