Cristina Cifuentes: «Sé perfectamente quién fue la persona que quiso echarme de la política con el famoso vídeo, y lo consiguió»

La expresidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, Cristina Cifuentes, charla en la Sala VIP de Periodista Digital.

Confiesa que no hay día que no le pregunten si volvería a la política, a lo que sin dudarlo ni un segundo, afirma que ”no volvería ni por todo el oro del mundo”. Respecto a qué cambiaría de la política actual, dice que «intentaría rebajar al máximo la crispación política» ya que es habitual ver «insultos entre políticos a diario» y esa actitud «se traslada a las calles».

Desvela que nunca utilizó ni coche oficial ni ningún «lujo» presidencial cuando estuvo en la política.

Muestra su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debido a que «le ha tocado un momento terriblemente complicado y lo ha hecho muy bien«.

Cifuentes cuenta su terrible experiencia tras el accidente de moto que tuvo en 2013, confesando que «el miedo es peor que el dolor, la experiencia de la UCI no se la deseo ni a mi peor enemigo«.

Define al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como «narcisista, mentiroso e incompetente«.

Es inevitable no mencionar lo ocurrido con su destitución, de la que asegura que sus amigos nunca le dieron la espalda pero, del que fue su partido, no dice lo mismo, «tras 35 años siendo fiel al Partido Popular me dejaron tirada«.

En relación con ese asunto, desvela que sabe «perfectamente quién fue la persona que quiso echarme de la política con el famoso video, y lo consiguió«.