¿Qué hay detrás de la nacionalidad dominicana de Felipe González?

El pasado jueves 2 de junio de 2022 estuvo en ‘La Segunda Dosis’ al fundador y director del El Cierre Digital, Juan Luis Galiacho. La actualidad política y los secretos que esconde República Dominicana sobre los socialistas españoles han sido los principales temas de debate.

República Dominicana es considerada como el ‘paraíso de los socialistas españoles’, ya que gran parte de estos han optado por dejarlo todo e irse a vivir allí, tal es el caso de Felipe González.

Este tema de debate resultó gratificante para Galiacho, que comentó que es normal que sea el paraíso de los socialistas ya que pueden realizarse multitud de acciones, como blanquear dinero sin que nadie tenga conocimiento sobre ello. Confirma, además, que son muchos conocidos los que han acabado en República Dominicana, como es el caso de Sarasola o el Cartel de Medellín.

Galiacho no duda en mostrar su disconformidad con la huida de Felipe González a la República Dominicana:

«A mi me parece pésimo que un expresidente del Gobierno de España y de las Cortes tenga la nacionalidad dominicana ¿para qué?»

El director del Cierre Digital no ve lógico para qué quiere Felipe González la nacionalidad republicana si no es para blanquear dinero y hacer negocio. Al igual que ocurre con el Rey Emérito:

«El ex presidente del Gobierno, Felipe González, nacionalidad dominicana; el ex presidente de las Cortes y Ministro de Defensa, nacionalidad dominicana, y, el Rey Emérito, domicilio fiscal en Abu Dabi. Ya no sé qué vamos a hacer»