Feijóo se estrena en el Senado con un brutal ‘zasca’ a Sánchez, Podemos y hasta a Correos

Alberto Núñez Feijóo se estrenó en el Senado pintándole la cara a Pedro Sánchez en su primer ‘cara a cara’.

El líder del PP aprovechó su primera intervención para meterle un ‘zasca’ al presidente del Gobierno, pero también a sus socios de extrema izquierda y hasta a Correos.

“Permítame aprovechar las primeras palabras que pronuncio en las Cortes Generales para reivindicar la política útil (…) Señor Sánchez, yo no he venido a insultarle, sino a hacer oposición. Pero le aseguro que estoy muy ayudado por algunos ministros y ministras de su propio Gobierno para hacerle oposición”.

Un primer varapalo al socialista por sus inestables socios de Gobierno, quienes en más de una oportunidad se han manifestado o atacado a Pedro Sánchez u otros ministros del PSOE, a pesar de estar juntos en Moncloa.

El ‘popular’ puso énfasis en este punto cuando recalcó que “viendo cómo se relacionan los ministros del Gobierno a través de carta, debí de haberle mandado un burofax, pero lo cierto es que viendo el deterioro de la empresa pública Correos probablemente ni el burofax usted habría atendido”.

Núñez Feijóo, que ahondó en la necesidad de desarrollar e implementar un “plan anticrisis que funcione”, lanzó una letal pregunta a Sánchez: “usted está recaudando y la Hacienda Pública española más que nunca, tiene más fondos europeos que nunca y además cometió 24 subidas de impuestos, entonces… ¿por qué nos endeuda 210 millones de euros más de deuda pública cada día… por qué nos endeuda 1.400 millones de euros cada semana?”.

El líder de los ‘populares’ no dejó pasar la oportunidad para recordarle lo desesperado que está el socialista por permanecer en el poder. “Pactar significa no hacerle caso a las minorías cuando no tienen la razón y hacerle caso a las mayorías cuando la tenemos”.

“Honradamente le digo que el PP no solamente lo puede utilizar cuando no le llegan los votos de EH Bildu o de ERC, porque una cosa es gobernar y otra cosa es resistir. Vivir al día, entregar cualquier cosa para estar unos meses más en el Gobierno es resistir, pero no es gobernar”.

Un mensaje que aprovechó para pedirle a Sánchez que esté a la altura que exige ser el presidente de España. “Podría estar usted dejar de estar a la altura de las minorías, en especial de las minorías independentistas, y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles”.

Si bien Sánchez intentó defenderse, el socialista se convirtió en el centro de las burlas cuando llegó a afirmar ante el Senado que “este es un Gobierno que cumple con la Constitución”. Una afirmación que generó una gran indignación, más aún después de que el Tribunal Constitucional tildase de “inconstitucionales”, al menos, cuatro de las decisiones tomadas por el PSOE-Podemos durante la pandemia del COVID.

Al verle tan perdido y con argumentos que se caen por su propio peso, Núñez Feijóo acabó con Sánchez al compararle con “un conductor que va en dirección contraria y cree que todos los demás van en la dirección incorrecta. Usted ya va en la dirección opuesta de España y tiene dos copilotos que no creen en España, Por tanto, el riesgo es total”.

Finalmente, aprovechó para echarle en cara el nerviosismo del PSOE-Podemos por su llegada a la presidencia del PP, así como quedó demostrado en el Consejo de Ministros en donde un descuido de Yolanda Díaz dejó ver un documento donde se trazaba el plan de Moncloa para acabar con la oposición PP-VOX.