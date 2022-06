Un energúmeno la emprende a gritos y amenazas con un jubilado de VOX: «Putos fachas de mierda»

Quedan diez días para las elecciones andaluzas y así de caldeado anda el ambiente.

Y si no que se lo digan a los miembros de VOX de una mesa informativa en el Puerto de Santa María, en Cádiz.

Allí estaban los integrantes del partido político de Macarena Olona repartiendo propaganda electoral cuando un energúmeno se ha encarado con ellos.

Baste decir que el sujeto en cuestión, mucho más joven que quienes estaban en ese punto informativo, se puso chulo desde el minuto cero.

En claro tono agresivo, el hombre se dirigió a ellos en estos términos, a pesar de que le habían pedido que no gritase ni soltase insultos:

¿Que no insulte? Tranquilos que vamos a acabar con todos ustedes. No vais a tener ni un punto aquí. Grábame, grábame. Estoy muy nervioso, me dais asco los fascistas.