La increíble razón de Arrimadas (C’s) para no dimitir pese al batacazo en Andalucía

No es que hayan saltado las alarmas.

Es que la sede de Ciudadanos se ha transformado definitivamente en una filarmónica de sonidos estridentes y de luces rojas anunciando que el partido se va de cabeza al guano.

Tres días después del fiasco naranja en Andalucía, donde Juan Marín perdió la noche del 19-J los 21 diputados conseguidos en 2018, Inés Arrimadas, líder de la formación, pasó este 22 de junio de 2022 por los micrófonos de ‘Herrera en COPE’ para analizar la situación actual de su partido.

La líder naranja reconoce que cada vez que Ciudadanos acude a una convocatoria electoral, especialmente desde las generales del 10 de noviembre de 2019, el resultado que se saca es nefasto, tal y como comentó Miquel Giménez:

Cada vez que se abren las urnas sufrimos un palo. Nuestro instrumento político ya no seduce, no conecta, no traslada las ganas de ir a votar.