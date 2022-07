Podemos se lanza a por García Ferreras y Ana Pastor en una ofensiva total

Es difícil recordar en Democracia en España un ataque de políticos de un partido contra un directivo de un medio de comunicación, y todo en público. Cojan palomitas.

Es lo que sucedió este domingo 10 de julio de 2022, con Twitter como canal, en forma de ataque en tromba de políticos de Podemos; desde el máximo chamán, vicepresidente del Gobierno ya retirado, Pablo Iglesias, hasta ministras en activo -como Ione Belarra o Irene Montero– y terminando en periodistas que compran la mercancía averiada podemita.

Y todo por unos nuevos audios de Villarejo filtrados, en este caso, cuando charlaba con Ferreras y el director de laSexta reconocía que en una ocasión dio pábulo a una información de Eduardo Inda a sabiendas de que no era del todo fiable. Concretamente, aquella que decía que el marqués de Galapagar tenía una cuenta offshore en Granadinas.

Pablo Iglesias arrancó la ofensiva en televisión, el sábado 9 de julio en el FAQS de TV3:

Ferreras le dice a Villarejo que sabía que la “noticia” de “mi cuenta en Granadinas” que le dio “su hermano” Inda era falsa, pero que igualmente la dio. No debería volver a ejercer jamás como periodista

«Ferreras me dijo que lo tenía que dar porque Inda le había asegurado que era cierto. Esto era mentira… Y lo que yo no sabía es que él pensaba que era mentira. ¿Cómo se puede hacer esto y cómo puede sacar en Al Rojo Vivo una factura cuando te parece que es mentira? ¿Eso es periodismo? Hay una parte de los audios en los que dice ‘es que Inda es como mi hermano’. No se puede hacer esto».