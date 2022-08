Bertín Osborne revela que Abascal y Espinosa le propusieron entrar en VOX, pero se negó porque “está en otra guerra”

Bertín Osborne pudo llegar a convertirse en uno de los fichajes estrella de VOX.

Durante una entrevista con el diario ‘El Mundo’, el cantante y presentador de ‘Mi casa es la tuya’ desveló algunos detalles sobre su ideología política y lo cerca que estuvo de formar parte del partido de Santiago Abascal.

Una de sus primeras confesiones fue que votó a Adolfo Suárez la primera vez que pudo participar en unas elecciones. Más recientemente, Osborne reconoció que en los últimos comicios autonómicos celebrados en Andalucía, su voto fue para el candidato del PP, Juanma Moreno.

Justamente a quien dedicó unas cariñosas palabras: “Le conozco muy bien, es muy amigo mío, le tengo un cariño especial y creo que es un gran político. No es autoritario, es empático, moderado y es un gran gestor. ¿La ideología? A mí qué más me da. Es un gran político”.

Su tono cambia cuando le preguntan por las personas que le etiquetan en VOX, pero no en otros partidos como el PP: “No me conocen, no tienen ni puñetera idea y eso me joroba”, protesta.

El cantante y presentador incluso se atrevió a desvelar cómo casi acaba fichado por el partido de Santiago Abascal y los motivos que le llevaron a decir que ‘no’.

“No porque yo sea de Vox, que tengo amigos ahí desde hace mil años, como Iván (Espinosa de los Monteros), y me quisieron fichar. Hasta me senté con Ortega Lara, que parece que estamos hablando de los nazis de Göring, y vamos a ver… Son gente que viene del PP, gente para mí respetable”.

A lo que agrega: “Me invitaron a comer Ortega Lara, Santi (Abascal) e Iván, me ofrecieron entrar en el partido y les dije que no, que yo estaba en otra guerra y ya está”.

Osborne aprovecha la oportunidad para meterle un ‘zasca’ a la política española, ya que “me parece que la vara de medir en este país está chunga, porque todos se llenan la boca diciendo ‘extrema derecha’ pero nadie dice ‘extrema izquierda’. Y si hay una extrema derecha hay una extrema izquierda. Y si la extrema derecha, según dicen, es irracional, la extrema izquierda también lo es”.

En este sentido, pone énfasis en que “si la extrema derecha, según dicen, es irracional, la extrema izquierda también lo es”.

Además, Osborne ha reconocido que no tiene nada contra Susana Díaz y que hasta le cae bien, pero cree que “las cosas no se pueden eternizar”.

La respuesta de Bertín Osborne a todos aquellos que hablan de “fachas”. Amén. pic.twitter.com/PFVgXnZF35 — David H. Morales (@david_h_morales) August 18, 2022