Magistral troleo de Espinosa de los Monteros a Rufián por los argumentos machistas de su defensa ‘feminista’ a Henar Álvarez

A Gabriel Rufián se le escaparon argumentos machistas en su férrea defensa ‘feminista’ de Henar Álvarez.

El portavoz de ERC intentó echar un cable a la colaboradora de ‘Estirando el chicle’ tras la avalancha de críticas y ataques recibidos a través de las redes sociales por invitar a su pódcast a Patricia Sornosa (acusada de tener una ideología tránsfoba).

Sobre esta polémica, el político catalán buscó destacar tres aspectos sobre “el enésimo linchamiento virtual del facherío a (oh sorpresa) una mujer”. Sin embargo, ya en su primer argumento acabó metiendo la pata al lanzar (sin darse cuenta) un mensaje machista.

“Señoros, si tuvierais la mitad de talento que tienen ellas no existiríais”, indicó Rufián. Una frase que aprovechó Iván Espinosa de los Monteros para divertirse a su costa.

3 cosas sobre el enésimo linchamiento virtual del facherío a (oh sorpresa) una mujer: 1) Señoros, si tuvierais la mitad de talento que tienen ellas no existiríais. 2) No os molestan sus opiniones, os molesta que una mujer tenga el poder de opinar. 3) Viva Henar Álvarez! — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 24, 2022

El diputado de VOX comenzó su tuit con un poco de ironía al parafrasear al propio portavoz de ERC: “Una cosa sobre la enésima exhibición de desconocimiento no ya de matemáticas, sino de lógica, por parte de la izquierda”.

A lo que agregó: “Si dices que los hombres no existirían con MENOS talento que las mujeres, pero los hombres existen, estás diciendo que tienen igual o más talento que ellas”.

1 cosa sobre la enésima exhibición de desconocimiento no ya de matemáticas, sino de lógica, por parte de la izquierda: Si dices que los hombres no existirían con MENOS talento que las mujeres, pero los hombres existen, estás diciendo que tienen igual o más talento que ellas 🤷‍♂️ pic.twitter.com/X7nbWUbktl — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) August 24, 2022

Una respuesta que fue aplaudida por el exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, quien agregó: “Muy bien visto. La pena es que los los de izquierdas, iletrados beneficiados de los aprobados generales, no lo van a comprender”.

Muy bien visto. La pena es que los los de izquierdas, iletrados beneficiados de los aprobados generales, no lo van a comprender. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 24, 2022

La eterna promesa de Rufián

El troleo de Espinosa de los Monteros llega justamente una semana después de que uno de los asesores más cercanos de Isabel Díaz Ayuso se burlarse de Gabriel Rufián por su eterna promesa de abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados.

Ismael Sirio López Martín, antiguo jefe de redes sociales del PP y actual miembro de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, respondió con ironía a las palabras del portavoz de ERC en la entrevista concedida a ‘La Vanguardia’, donde dejaba caer la opción de su inminente salida de la política.

“Quisiera seguir aquí pero quizá la próxima semana esté echando el currículo en un polígono”, afirmó Rufián, quien durante los mismos días pidió la independencia para Andalucía. Unas palabras que hicieron que el ‘popular’ publicase un tuit con una buena dosis de ironía, donde recordaba cuando el político catalán prometió a finales de 2015 que solo estaría 18 meses en su escaño del Congreso.

“No me preguntéis por qué, pero no me fío”, troleó López Martín en una publicación que se volvió viral en las últimas horas.