El PSOE, en llamas por la abrupta ‘separación’ de García-Page y Pedro Sánchez

Las declaraciones del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han desatado un terremoto en el seno del PSOE.

En una entrevista concedida en El Mundo, García-Page se ha desmarcado de distintas posturas del presidente Pedro Sánchez y no se ha cortado en sus críticas, desde su estrategia de gobierno hasta sus pactos para seguir en La Moncloa. Incluso, defendió al principal líder de la oposición, el senador Alberto Núñez Feijóo, que es el centro de ataques e insultos por parte del mandatario.

Ante estas declaraciones, la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha tenido que salir al paso para intentar apagar el ‘incendio’. Ha defendido la “unidad” y “fuerza” del partido y con la mira puesta en las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.

Alegría aseguró que en la reunión del Consejo de Política Federal del partido, realizado el pasado sábado en Zaragoza, y en el que participaron los presidentes autonómicos socialistas, los secretarios generales de las distintas federaciones y el secretario general, Pedro Sánchez, no hubo ningún tipo de discusiones.

De hecho, los asistentes aseguran que García-Page fue uno de los que tomó la palabra y transmitió el mismo mensaje de fuerza y unidad de cara a los próximos comicios y por el contrario, no realizó ninguna crítica.

Sin embargo, el lunes fue publicada la entrevista con Jorge Bustos, en la que el presidente de Castilla-La Mancha cuestiona la estrategia de acoso y derribo que impulsa su partido contra Núñez Feijóo, del que señala que tiene un buen concepto y que no comparte el calificativo de «insolvente» estima que no es acertado decirlo.

Este calificativo se ha convertido en el insulto preferido de los miembros del PSOE hacia el líder del PP desde el cara a cara que sostuvo con Pedro Sánchez en el Senado, cuando el presidente le acusó de «insolvencia o mala fé» e hizo una larga exposición de los errores que había cometido desde su llegada a la política nacional, dejando por fuera las cuatro mayorías consecutivas que ha obtuvo el expresidente de la Junta de Galicia.

Pero en la entrevista, García Page también criticó la gestión de Sánchez al indicar que al asumir un gobierno no puede hacerse la víctima y usar cualquier evento o situación como ‘francomodín’ para ocultar su ineficiencia.

“Cuando asumes un gobierno tienes que ser consciente de que, aunque no seas culpable de los problemas –y evidentemente Pedro Sánchez no es culpable del covid ni de Putin, como Zapatero no lo era de la crisis de 2008–, eres responsable de buscar las soluciones. Eso obliga a los gobiernos a sentarse ya llorados en el despacho. Los gobiernos no pueden buscar el papel de víctima, porque entonces convierten a los ciudadanos en los culpables, y eso no sale nunca bien”.