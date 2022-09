Un famoso político chileno le calza un sopapo monumental al «fracasado» Iglesias

Monumental somanta de palos para Pablo Iglesias desde América Latina.

José Antonio Kast Rist, candidato a la presidencia de Chile, se hartó de los intentos del exlíder de Podemos de influir en la política de su país, así como hizo en Venezuela y en Bolivia anteriormente.

El reconocido político recordó que “Pablo Iglesias fracasó como asesor de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Pedro Sánchez en España”. Un ‘papelón’ que, ahora, repetiría en Chile.

“Ahora, nuevamente, está fracasando como asesor y amigo de Gabriel Boric, con un gobierno derrotado y un país en crisis”, precisó Kast, quien no dudó en enviarle un férreo mensaje al exvicepresidente segundo: “Señor Iglesias: ¡lo queremos lejos de Chile!”.

El colosal ‘zasca’ internacional hizo que Iglesias le respondiera utilizando el ya manido discurso de la “extrema derecha” y el “fascismo”.

“Señor Kast, yo solo presento un podcast pero sé reconocer a un nazi. Y usted es solo eso; un nazi pinochetista sin tan siquiera las agallas necesarias para reconocer que lo es. Es un honor que no me quiera cerca. Por suerte Chile es mucho más que usted y su calaña. Un saludo”.

Como era de esperar, los troles de la extrema izquierda española no dudaron en atacar a Kast por defender la soberanía de su país. No obstante, también salieron trasquilados cuando el famoso político les dejó bien claro tres puntos:

“Consejos para los usuarios de RRSS de izquierda radical españoles: (1) Si está molesto no escriba (2) Si no tiene argumentos no descalifique y guarde silencio (3) Si sus propuestas y asesorías tanto en su Patria como en Venezuela y Bolivia fracasaron asuma su responsabilidad”.