Espinosa de los Monteros (VOX) convierte la ‘bromita’ de Echenique en un épico ‘zasca’ contra Podemos

A Pablo Echenique le salió el tiro por la culata.

El portavoz de Unidas Podemos intentó burlarse del ‘VIVA 22’ a través de un tuit donde afirmó: “Me declaro absoluto fan de los Take That nazis que tocaron ayer en el bolo de VOX’.

Una publicación que respondió Iván Espinosa de los Monteros con un irónico “cuando caes en cuenta de que estás empezando a perder la batalla cultural”. Una publicación que se tomaban a risa las palabras de Echenique.

De ahí que saliera en su defensa la diputada de Podemos Martina Velarde, quien intentó echar un cable al portavoz de su partido de extrema izquierda con una publicación donde retaba directamente al portavoz de VOX: “Pero si vais cuesta abajo y sin frenos, por favor que todo el país se está riendo de vosotros”.

Una afirmación que aprovechó el diputado del partido de Santiago Abascal para lanzar un épico ‘zasca’ contra Podemos, recordándole al partido de extrema izquierda que están a un paso de la desaparición del escenario político en España.

“Me parece que no has entendido bien de quién se están riendo…”, advertía Espinosa de los Monteros, quien agregó en su publicación en redes sociales: “Por eso viene bien un repasito de #MatemáticasParaProgres”. Un tuit donde arrasó con el partido creado por Pablo Iglesias (entre otros) recordándole sus resultados electorales más recientes: “Madrid: VOX 13, UP 10; Castilla y León: VOX 13, UP 1; Andalucía: VOX 14, UP 0, Por Andalucía 5. Cuesta abajo y sin frenos!”.

Justamente el portavoz de VOX en el Congreso ya había destacado el éxito del ‘VIVA 22’ a través de un tuit donde hacía un balance del evento: “Asistentes: más de 40.000 Horario: hasta la madrugada Diversión: 100% Botellas en el suelo: 0 Contenedores quemados: 0 Agresiones: 0 Orden: 100%”.

Dar la nota

Jorge Javier Vázquez también salió brutalmente escaldado en su intento de censurar el acto ‘VIVA 22’ organizado por VOX.

A través de sus abogados, el presentador de ‘Sálvame’ amenazó con denunciar al partido de Santiago Abascal si el artista Santaflow interpreta la canción ‘La locura está en mí’ en el evento que se celebrará el 8 y 9 de octubre. ¿El motivo?, que la letra del tema incluye la frase “quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier”.

“Considerando que la letra de dicha canción no sólo vulnera el derecho al honor de D. Jorge Javier Vázquez Morales, sino que además podría ser constitutiva de los delitos de odio y amenazas, por medio de la presente les requerimos al objeto de que, en su condición de organizadores, tomen las medidas oportunas para evitar que en el evento antes indicado se realicen manifestaciones que vulneren los derechos de nuestro cliente”, apunta el texto de los abogados del comunicador.

Un documento que compartió el propio Jorge Javier Vázquez junto al mensaje: “No cabe el silencio contra el odio porque el silencio mata”. Sin embargo, su ‘cruzada’ acabó tan rápido como había comenzado, ya que fue el propio Santaflow quien le puso de ‘vuelta y media’ por intentar aprovechar el ‘VIVA 22’ para reflotar su audiencia.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el rapero considera que el comunicado responde a “tu pérdida de audiencia” y aclara que se trata de una letra llena de ironía por lo que “está escrita en clave de humor y hablando de locura como su título indica”. A lo que matiza que “no hay amenaza alguna”, dejando claro que está en contra de cualquier tipo de agresión al presentador.

En concreto, su mensaje fue: “Dada tu pérdida de audiencia comprendo que te victimices hoy por una letra de hace 14 años que no será interpretada en ‘VIVA 22’. A parte está escrita en clave de humor y hablando de locura como su título indica. Además no hay amenaza alguna”.