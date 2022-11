Espinosa de los Monteros (VOX) responde a Olona: “Yo siempre me he ido dando las gracias”

Iván Espinosa de los Monteros respondió este 8 de noviembre a las duras declaraciones de Macarena Olona.

El portavoz de VOX aprovechó su comparecencia ante los periodistas del Congreso de los Diputados para explicar que la que fuera diputada del partido se equivoca en sus críticas hacia VOX y se ha puesto como ejemplo: «yo siempre me fui dando las gracias”.

De ahí que recordó su “experiencia personal”.

“Yo he trabajado por cuenta propia muchos años, pero antes de eso por cuenta ajena. He trabajado en la que creo que fue la mejor firma de auditorias de este país, en el mejor banco de inversión de este país y la mejor consultoría estratégica del mundo. Y me he ido de todos esos sitios por motivos diversos, pero dando las gracias”.