Podemos cuela a otra sanitaria ‘independiente’ para calentar la manifestación contra Ayuso

Se creen en Unidas Podemos que la policía es tonta.

De nuevo el partido morado vuelve a colar a otra sanitaria que presume de independiente, pero la realidad es terca y caprichosa y deja a la individua con las posaderas al aire.

Beatriz Juliá, dedicada en cuerpo y alma a cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a animar al personal a tomar parte de la manifestación que tendrá lugar el 13 de noviembre de 2022 para apoyar la huelga en la sanidad pública de la región, forma parte de la plancha electoral de la que se presume candidata de Podemos a la Puerta del Sol, Alejandra Jacinto.

De hecho, Juliá ocupa el puesto número 20 en la papeleta de la formación podemita que concurrirá a las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 a la Asamblea de Madrid.

En un vídeo difundido en redes sociales, la ginecóloga morada suelta perlas de este calado:

El segundo paso es desprestigiar a los trabajadores -están en ello- y el tercer paso, detrás del que no me cabe duda está la mano de Lasquetty, es privatizar este servicio. Por eso, tenemos que salir todas a la calle el día 13 de noviembre, para defender con uñas y dientes la sanidad, que la queremos pública, universal y de calidad.

Soy Beatriz Juliá, médica de la sanidad madrileña desde el año 1987 y quería transmitiros un mensaje importante: estamos viviendo una situación muy grave en la sanidad pública madrileña y esto no es casualidad, forma parte de un plan cuyo primer paso es deteriorar el servicio, algo que ya ha conseguido Isabel Díaz Ayuso.

El problema para esta profesional de la sanidad madrileña es que ella pretende ocultar su filiación a Unidas Podemos, pero rápidamente se la pilla con el carrito del helado.

Basta con entrar en la web de las primarias de Unidas Podemos para los diferentes procesos electorales que habrá a lo largo y ancho de España de cara a 2023.

Así se presenta a los ciudadanos Beatriz Juliá:

A veces las cosas se deciden con el corazón. No necesito un cargo, ni un trabajo, la verdad. Y confieso que me pregunté si estoy a la altura. Pero creo que es necesario poner mi experiencia profesional al servicio de la política. Hasta el momento , he estado en segunda línea de fuego, colaboré intensamente en el circulo de Sanidad de Madrid, al que pertenecían nuestras diputadas, en el circulo de Arganzuela , en la Secretaría de Participación ,llevando los grupos de voluntarios del distrito en las campañas, etcétera , apoderada en todas, hasta en Castilla-La Mancha . Y los pequeños actos sobre sanidad, los Relatos Salvajes, las mesas redondas en La Morada. En la Puerta del Sol, cuando falló otra persona, para hablar de sanidad. Hoy estoy aquí porque creo que puedo ser útil a nuestro partido.