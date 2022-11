Juan Lobato, el lacayo de Sánchez en Madrid que es igual de malo que su jefe pero no pinta un carajo

Es la nadería personificada.

Juan Lobato, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, vive cada semana un verdadero calvario con el repaso habitual que le propina la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Cada intervención suya en los plenos de la Asamblea autonómica es un quiero y no puedo.

Entre otras razones, claro está, porque le dictan el argumentario desde Moncloa y Ferraz y enseguida, en cuanto se sale mínimamente del guión, se le notan a la legua las costuras.

Lobato tiene ínfulas sanchistas, pero con una clara diferencia. Al líder del socialismo madrileño no le hace caso absolutamente nadie.

Y lo peor, para los propios intereses de la marca electoral del puño y la rosa es que el aspirante a derrocar a Ayuso de la Puerta del Sol se va quemando poco a poco y el riesgo de llegar chamuscado al 28 de mayo de 2023 es más que evidente.

Cierto es que todo el mérito a la hora de quedar desacreditado ante los madrileños es de él solito por sus ocurrencias que acaban derivando en auténticas bobadas que solo provocan la pérdida masiva de apoyos en las encuestas.

LA LISTA DE DESPROPÓSITOS Y GANSADAS

Juan Lobato deja patente que lo de intentar socavar el terreno de Díaz Ayuso de cara a la cita electoral del 28-M le viene más que grande y la lista de astracanadas del socialista es para frenar un tren de mercancías:

El ridículo juego de las adivinanzas con la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid: Un ejemplo claro de la irrelevancia de Lobato está en el esperpéntico proceso para elegir al candidato (o candidata, que dirían los progres) del PSOE al consistorio madrileño para intentar pelearle la poltrona del Palacio de Cibeles a José Luis Martínez-Almeida. Primero empezó jugando con la fecha en la que se anunciaría el nombramiento. Iba a ser a finales de octubre de 2022, luego para el día de La Almudena (9 de noviembre) y ahora lo fía todo a anunciarlo antes del 21 de noviembre de 2022. Y no solo es la fecha, sino también quién será la persona que aspire a ese puesto. De momento se sabe que será una mujer (se habla de Reyes Maroto, la ministra de Industria), pero lo que trasciende es que no será Lobato quien tenga la última palabra, sino el propio Sánchez que será con su dedo quien decida la persona que ocupe esa candidatura.

Alterar, por orden de Moncloa y Ferraz, el contenido de las preguntas a Isabel Díaz Ayuso: Lobato demuestra tener poca personalidad. En los últimos plenos se dedica a cambiar el contenido de la pregunta aprobada previamente en el orden del día. Obviamente, al líder socialista le piden los de arriba, y él consiente sin rechistar, que vaya a soltar en la Asamblea de Madrid el argumentario del día. El problema es que sesión tras sesión acaba tumbado en la lona por la presidenta madrileña. Y es que Ayuso se ha percatado de la jugarreta del socialista y le deja noqueado en todas y cada una de sus intervenciones en el plenario.

Esconder las siglas del PSOE en su logo de precampaña para intentar engañar al electorado y un anuncio patético: Otra de las ‘perlas’ de Lobato, al igual que han hecho otros socialistas, es querer esconder en su logo de precampaña las siglas del PSOE. Todo con tal de presentarse al electorado madrileño con piel de cordero, alejado del sanchismo, para recabar sus votos. Pero el personal no cayó en la trampa. Y por si el ridículo no fuese suficiente, el propio Lobato tuvo que anunciar en el pleno de la Asamblea de Madrid que él sería el candidato a la Comunidad de Madrid, una muestra más que dentro del PSOE no concita ningún tipo de ilusión ni de esperanzas de poder ganar a Ayuso en las urnas.

El día en que se llevó la ovación del PP por ensalzar la sanidad de Madrid y dejó a cuadros a la bancada socialista: Normal que Juan Lobato quiera ir con pies de plomo y que acabe asumiendo el argumentario de Moncloa y Ferraz. El 20 de octubre de 2022 el socialista se marcó un ‘speech’ en el que ponderaba hasta extremos inimaginables la calidad de la sanidad madrileña. Evidentemente, desde la bancada del PP le dieron una tremenda ovación al portavoz del PSOE por asumir el mérito de la gestión del Gobierno de Ayuso. De paso, la propia intervención de Lobato dejó a cuadros y con un silencio sepulcral a los escaños socialistas.