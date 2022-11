Un viejo vídeo sobre las ‘miradas lujuriosas’ de Pablo Iglesias ‘desnuda’ el victimismo de Irene Montero

Es un zasca en toda regla.

El victimismo de Irene Montero y de todos los acólitos de Unidas Podemos, amén de todos los integrantes de la extrema izquierda y los ‘lanares’ del PSOE, después de escuchar la sublime frase de Carla Toscano (VOX) ha quedado destrozado en poco más de 20 segundos.

Está circulando por las redes sociales y corriendo como la pólvora por los whatsapps un viejo vídeo de Pablo Iglesias cuando se encontraba en Tele K presentando el programa ‘La Tuerka‘.

En ese fragmento se ve a una Rita Maestre que intenta tontear que el podemita y este, que nunca perdía ocasión’, vio el terreno abonado para soltar una auténtica bestialidad:

La relación del ‘macho alfa’ de Podemos con las mujeres siempre ha estado en el ojo del huracán.

Mariló Montero, presentadora de televisión, realizó unas declaraciones de 2014 en las que cargaba contra el líder ‘morado’:

Es un hombre oscuro, no es el estandarte del 15M ni el prototipo del macho ibérico. El macho ibérico defiende y protege a la mujer, yo no me veo para nada defendida por su discurso.

«La azotaría hasta que sangrase… Esa es la cara B de lo nacional popular», fue la réplica de Pablo Iglesias en una conversación de Telegram en la que estaban presentes otros miembros de su partido como Juan Carlos Monedero.

«Soy un marxista algo perverso convertido en psicópata», remataba el mandatario podemita.

Otra periodista que sufrió el abuso machista de Iglesias fue Pilar Gómez, subdirectora de La Razón, en este caso con la protección de Antonio García Ferreras, que hizo hasta piruetas para justificar la metida de pata del de Podemos.

En plena tertulia política en ‘Al Rojo Vivo’ en la que estaban presentes ambos, el líder de Podemos le guiñó un ojo a Gómez.

«Lo de guiñar el ojo… ¡de qué va esto!», se quejaba la periodista, al tiempo que tildaba este gesto de «rancio» y «machista»;

Pues a mí personalmente no me gusta que me guiñen el ojo ¿lo puedo decir o no? Pues sí, me ofende, al igual que a él le ofende que yo le trate de tú o de usted, a mí no me gusta. Me molesta que en un debate político me guiñen un ojo.