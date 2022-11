25.000 personas corean al unísono “¡Sánchez, vete ya!” y “¡Gobierno dimisión!” en la manifestación de VOX

VOX ha reunido a más de 25.000 personas en la Plaza de Colón de Madrid este domingo para manifestarse contra Pedro Sánchez y su “Gobierno de la traición”.

El líder de VOX, Santiago Abascal, arremetió contra Pedro Sánchez asegurando que “quiere triturarlo todo» y que «no tiene escrúpulos».

Abascal: “Sánchez es el jefe de demoliciones. Sánchez quiere triturarlo todo. Sánchez no tiene escrúpulos”. “Un Gobierno que gobierna contra la gente. Pero España no se va a callar; los españoles estamos hartos”.

Y también cargó contra la Ministra de Igualdad, Irene Montero, atacando su Ley del ‘solo sí es sí’.

Abascal: “Ministerios que hacen políticas criminales, como el de la señora Montero, una ministra enloquecida”.

Por supuesto, Abascal no olvidó criticar la reforma del delito de sedición.

Abascal: “Qué generosidad con los sediciosos y los malversadores. No hay nada que negociar con un Gobierno que destruye las instituciones. No hay nada que negociar con los socialistas. No hay nada que negociar con Pedro Sánchez. Porque, sin unidad nacional, no hay Constitución, no hay democracia y no hay libertades”.