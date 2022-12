Ayuso cruje a zascas a Mónica García: «Usted despliega una pancarta y pierde los papeles»

Una más y van…

Mónica García (Más Madrid) volvió a llevarse un nuevo revolcón dialéctico en el pleno de la Asamblea de Madrid.

La política populista venía con el discurso redactado desde casa y quiso endilgarle a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, la responsabilidad por la huelga de los profesionales de la Atención Primaria en la región.

La jefa del Ejecutivo de la Puerta del Sol no tuvo más que ir desmontando las acusaciones de la de Más Madrid hasta dejarla sin argumentos:

Ayuso asumió que la autollamada ‘médico y madre’ ya no sabe hacer otra cosa que difundir bulos contra ella y contra el funcionamiento de la sanidad madrileña:

No sé cansará de mentir inmisericordemente con lo de que yo les he llamado vagos. Siga con su mentira, señoría, hágalo, si es que va en su estilo, en sus bulos. Usted lo que hace es utilizar cualquier circunstancia normal para meter la preocupación y para hacer política. Usted ve una pancarta y pierde los papeles, literalmente. Pero lo cierto es que nosotros hemos estado trabajando ahora para poner en marcha el sistema de vigilancia ‘Centinela’ y el plan de invierno para esta circunstancia que tenemos en todos los hospitales de este país con más de 1.300 profesionales adicionales y reforzando las plantillas del área pediátrica.

La presidenta de la Comunidad de Madrid dejó bien claro que la huelga, tanto que García se queja del alza de los casos de bronquiolitis, no es algo que ayude, pero tampoco le extrañó el empeño de la de Más Madrid en boicotear la sanidad madrileña porque ella ha dejado de ser sanitaria para imbuirse en el papel de política:

Esta huelga, en estos momentos, no ayuda. Si quieren hacernos daño políticamente, que lo hagan en otro momento. Solo les pido que sigan arrimando el hombro como han hecho siempre porque en estos momentos son necesarios. Lo que no pueden hacer es promover estas fotos donde hasta salía una bata del Insalud. Queremos mejorar el sistema de atención primaria, no estar siempre con lo mismo. Pero a usted qué más le da. Usted siempre vive de lo mismo, del bulo, del enfrentamiento, del boicot, de la pancarta. No le importa la bronquiolitis, quizá cuando era sanitaria le importaba la sanidad, pero ahora que es usted política, no le importa nada de nada.