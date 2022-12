¿Tiene 2 minutos? Vea cómo una edil de Almeida azota ‘hasta sangrar’ a Iglesias, Montero y comparsas

Un repaso en toda regla.

Sonia Cea, edil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, sacude en dos gloriosos minutos a Unidas Podemos a cuenta de la ley del ‘solo sí es sí’ y de las acusaciones vertidas por Irene Montero contra los populares asegurando que favorecían la «cultura de la violación».

La joven concejal del equipo de José Luis Martínez-Almeida fue directa al grano, comenzando con darle hasta en el velo del paladar a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero:

Un millón de euros de todos los españoles para, con la excusa del feminismo, señalar públicamente a todo aquel que no pasa por el aro. La estructura es la siguiente: muestran un supuesto contexto de agresión y luego preguntan: No has sido tú. No he sido yo, ¿entonces quién? Y señalan. Pues vamos a seguir señalando. Contexto: Una alumna sale de la facultad y va con sus amigos a tomarse algo en un bar de Lavapiés. Allí se encuentra con dos profesores de la universidad que se le acercan rápidamente. El primero le pone la mano en la cintura. ‘Es muy tocón’, le dicen sus amigas. ‘No se lo tengas en cuenta’. El segundo empieza a hablar con ella. La chica dice sentirse acorralada cuál cervatillo. Cuando termina, el profesor le dice ‘Voy al baño a refrescarme. Te espero ahí’. No ha sido tú. No he sido yo. ¿Entonces quién? El primer profesor era Monedero; el segundo, Pablo Iglesias. Contexto: Un chat de compañeros de trabajo hablando de una señora que, supuestamente, trabaja en contra de sus intereses. ‘La azotaría hasta que sangrara’, dice uno de ellos. Los demás se ríen. No has sido tú. No he sido yo. ¿Entonces quién? Otra vez, Pablo Iglesias.

Seguidamente, le toca la vez a Isa Serra:

Seguimos. Contexto: Disturbios contra la Policía Municipal. En un momento, los manifestantes advierten que hay una mujer agente de policía. Dirigen sus insultos hacia ella: ¡Hija de puta!, ¡puta zorra que te follas a todos los policías municipales! Posteriormente, le lanzan una piedra que impacta contra su casco y desvanece. No has sido tú. No he sido yo. ¿Entonces quién? La condenada.

A continuación, la protección que podemitas y asociados hicieron de Mónica Oltra, pese a ser consentidora y conocedora de los abusos sexuales a una menor por parte de la que fuera pareja de la de Compromís:

¿Seguimos? Contexto: Una niña sin recursos denuncia ser abusada en un centro de menores a manos de su tutor. Su exmujer hace valer su puesto de mando y supuestamente encubren los hechos. A la mujer poderosa le hacen una campaña de apoyo. A la niña sin recursos no la creen. No he sido yo. No he sido tú. ¿Entonces quién? Las hermanas de Podemos y Más Madrid.

Finalmente, recuerda los ataques de los podemitas hacia Ana Botella: